– SV gambler med vår sikkerhet

Meninger

Oddmund Enoksen fra SV kommer med forsvarspolitiske anbefalinger på løpende bånd. Hans vurderinger, som SVs forsvarspolitikk for øvrig, er frikoplet fra fagmilitære råd og sikkerhetspolitiske vurderinger. Til tross for at Forsvarssjefen er klar på at innkjøp av 52 kampfly gir best kampkraft, mener SV noe annet.

SV forsvarspolitiske naivitet lever fortsatt i beste velgående. SV mener at Norge bør melde seg ut av NATO og istedenfor bli del av en nordisk forsvarsallianse. Det er å gamble med Norges sikkerhet.

NATO har tjent oss godt siden alliansen ble opprettet i 1949. Norges sikkerhet bygges sammen med andre. Atlanterhavstraktatens artikkel 5, om at et væpnet angrep mot en eller flere allierte skal betraktes som et angrep på alle, har vært en bærebjelke i norsk sikkerhetspolitikk i snart 70 år. Tryggheten det gir at USA, Tyskland, Frankrike og de andre medlemslandene er forpliktet til å bidra i et forsvar av Norge, er uvurderlig.

NATO er verdens mektigste forsvarsallianse, mye på grunn av USA. USA forsvarsbudsjett er nesten like stort som de neste 9 landene til sammen. Det er rett og slett umulig å erstatte en slik kampkraft med andre alternativer. SV vil bytte ut NATO-medlemskapet med en allianse bestående av noen få andre land med svært begrenset militær kampkraft. SV forsvarspolitikk er ikke klekket ut i realitetenes verden, men i partiets interne studiesirkler.

Norges forsvar er summen av vårt nasjonale forsvar og det NATO kan bidra med. Ubåter, maritime overvåkingsfly og F-35 kampfly er viktige bidrag til Forsvarets avskrekkende evne, og til NATOs kollektive forsvarsevne. Norge er NATO i nord. NATO-medlemskapet er Norges kollektive forsikring, og det må pleies. For Høyre er innbyggerens trygghet og forsvar av vårt land statens viktigste oppgave. Nedbygging av Forsvaret er snudd til gjenoppbygging. Vårt NATO-medlemskap er Norges forsikring. SV vil si opp forsikringen. Det er både uklokt og uansvarlig.