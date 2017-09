– Frihet eller trygghet – kan vi velge begge?

Meninger

Hvis Storebror ser alt du gjør, væpner seg og tar bort dine menneskerettigheter. Er du da trygg eller ufri?

De siste dagers ordskifte om sikkerhet og menneskerettigheter har aktualisert George Orwells Storebror-analogi igjen. Venstre står åpenbar milevis fra Frp i synet på Storebrors rolle i samfunnet. Det ser ut som om Frp mener at Storebror gjør deg trygg. Venstre mener at Storebror gjør deg ufri og dermed også utrygg.

Partiet Venstre har det frie mennesket i sentrum for sin ideologi. Partiets politikk legger til grunn troen på fred, frihet, handel, sameksistens, likeverd og menneskeverd. Dette står i sterk kontrast til Fremskrittspartiets frykt- og trygghets-retorikk.

Mindre menneskeverd

Fremskrittspartiet vil blant annet sette til side menneskerettigheter for å kunne internere flere flyktninger og asylsøkere, bare basert på en mistanke eller ideologisk antagelse om at de kan utgjøre en fare for landet. Fremskrittspartiet hevder at dette vil gjøre norske borgere tryggere.

Vi i Venstre mener at en internasjonal standard for menneskeverd og menneskerettigheter er et av de viktigste virkemidlene for å sikre at alle folk har lik rett på frihet. Vi mener retten til frihet er like for alle mennesker uavhengig av nasjonalitet, etnisitet, religion, hudfarge, seksualitet, kjønn eller annet som kan gi grunnlag for å skape skiller i befolkningen.

Mange trenger beskyttelse

Venstre mener derfor at man må legge til grunn samme standard for menneskerettigheter, menneskeverd, samme behov for fred og frihet også for folk som er i Norge fordi de flykter fra sitt hjemland. Folk flykter fra sine hjemland av forskjellige årsaker. I vår tid er den største gruppen mennesker på flukt fra krig og ufred i sine hjemland.

Disse har behov for beskyttelse, fred og frihet innenfor rammene av den internasjonale standard for menneskeverd og menneskerettigheter. Dette gjelder selv om de skulle falle utenfor de særnorske og ganske ekskluderende asylreglene. Det er en feilslutning at alle som faller utenfor de snevre kriteriene i asylloven automatisk utgjør en trussel mot noen.

Asylreglene skaper skiller

Asylreglene har sitt opphav i en annen sikkerhetspolitisk situasjon enn den vi har i dag. De er overmoden for revisjon dersom vi i dagens sikkerhetspolitiske situasjon skal kunne ta vare på mennesker på flukt på en human og god måte.

Fremskrittspartiets frykt-retorikk bidrar i denne situasjonen bare å skape et skille mellom nordmenn og ”de andre” samt å skape frykt mellom folkegrupper. Denne typen splitt og hersk-politikk assosieres vanligvis med ytterpunktene i politikken og ligger normalt et godt stykke fra moderne norsk politikk.

Redusert ytringsfrihet

Fremskrittspartiet vil også etablere et digitalt grenseforsvar, som vil medføre at myndighetene har tilgang til å lese og se alt norske borgere skriver og gjør på nett. Fremskrittspartiet argumenterer med at dette vil gjøre oss tryggere.

Vi i Venstre vil si at dette er å ta fra oss friheten til å tenke og ytre oss uten at noen myndigheter blander seg opp i det. Dette er å betrakte som Storebror hentet rett ut fra George Orwells dystopiske roman med tittelen 1984. Det digitale grenseforsvaret tar bort en stor del av vår ytringsfrihet og kikker helt inn i privat-sfæren til samtlige nordmenn. Venstre mener at vi her betaler for slik ”trygghet” ved å gi fra oss frihet.

Våpen skaper frykt

Justisminister Per Willy Amundsen har den siste tiden også blandet seg inn i denne diskusjonen og argumentert for at bevæpning av politiet vil gjøre oss tryggere, til tross for at erfaringer fra andre land viser det motsatte.

Fra Venstre i Vest-Lofoten vil vi gjerne uttrykke at Fremskrittspartiet ved sin frykt- og makt-retorikk flytter seg ideologisk et godt stykke mot høyre. Vi har over lengre tid observert at politikken i Europa har flyttet seg markant mot høyre og fått tydelige fascistiske og nasjonalistiske undertoner.

Absolutt trygghet er umulig

Norge er i denne sammenheng intet unntak. Slike utspill fra Frp som jeg her har referert, er et uttrykk for samme type politiske understrømninger. Det er skremmende.

Som svar til ytterste høyre i Fremskrittspartiet vil jeg gjerne si som Per Fugelli: ”Det er bare en måte å bli trygg på: Vi må inngå samliv med fare. Vi må godta at det forferdelige kan skje. Hvis vi forventer null risiko og total beskyttelse, blir vi evig redde. Absolutt trygghet er umulig.”

Frihet for folk er det ledende idealet i det sosialliberale Venstre. Godt valg.