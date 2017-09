– Husk å stemme den 11. september

Meninger

Stem med hjertet. Stem for landet ditt, for fylket ditt, for heimplassen og familien. Stem på det du tror på. Stem klokt, med ettertanke og med kunnskap. Stem på det landet du vil leve i. Stem på det vi ennå ikke har fått gjort.

Stem på flere ansatte i barnehagene. Stem på billigere barnehageplasser. Stem på at hver eneste skattekrone og alt det du som forelder betaler skal gå til barnehage, ikke til profitt. Stem på flere lærere i grunnskolen. Stem på flere lærlingeplasser og mindre frafall i videregående. Stem på flere helsesøstre og skolepsykologer. Stem på at barna alltid skal ha noen de kan komme til når ting blir vanskelig. Stem på skolemat til alle, for det er ikke sunn mat i alle skolesekker - eller mat i det hele tatt. Stem på leksehjelp til barna, for ikke alle foreldre er hjemme og kan hjelpe til. Stem på heldagsskolen, sånn at arbeidsdagen er ferdig når man kommer hjem - også for de små.

Stem på mindre ulikhet. Stem på et samfunn der alle skal med. Stem for å få ned antallet fattige barn fra de hundre tusen vi har i dag. Stem for å øke barnetrygden, som ikke har vokst siden 1996. Stem for gi tilbake barnetillegget som så mange uføre har mistet. Stem på økt bostøtte, som hjelper de som har minst. Stem for å gi de uføre tilbake det de tapte i Uføreforliket, som regjeringen skulle fikse, men glemte. Stem på å holde løfter!

Stem på hjemfall av kvoter. Stem på Havressursloven inn i Grunnloven. Stem på flere kystfiskebåter, flere ansatte på landanleggene, bedre kvalitet på fisken, og mindre klimautslipp i fiskeriene. Stem på renere oppdrettsanlegg. Stem for å redde Lofoten, Vesterålen og Senja! Stem på miljøet, stem på barna, påbarnebarna og deres barn. Stem for å øke Norges kutt av CO2 med tre millioner tonn. Stem på mer til forskning. Stem på utvikling av grønn teknologi, stem på grønn industri, stem på et Norge som kan vise verden hvordan man blir karbonfri.

Stem på styrking av forsvaret i nord. Stem på helikopterskvadronen på Bardufoss. Stem på Flystasjonen på Andenes. Stem på Heimevernet, på kystjegerne, på landmakta og sjøforsvaret. Stem på trygghet for Norge og verden, stem på et forbud mot atomvåpen. Stem på mer forsvar av eget territorium og færre bombetokt i Midt-Østen!

Stem på et parti på venstresiden, som aldri er på vippen. Stem på et parti som krever gjennomslag for å gå i regjering. Stem på et parti der politikken er viktigere enn posisjonene. Stem på de som setter verdier foran politisk spill. Stem på dem som vet hva de vil. Stem på fellesskap, på rettferdighet, på likhet. Stem med hodet, stem med hjertet, stem på fremtida. Stem SV.