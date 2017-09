– Idrett for alle

Meninger

«Vi trenger mer idrett – ikke mindre», skrev daværende opposisjonspolitiker, Linda Hofstad Helleland i avisinnlegg i 2013. Hun ville da ha Arbeiderpartiet med på mer penger til idretten. Etter fire år med kulturminister fra Høyre er fasiten klar: Høyre- og FrP-regjeringen har sviktet idretten. Arbeiderpartiet har gang på gang foreslått mer penger til anlegg og tiltak som beskytter den norske idrettsmodellen, men dette er blitt avvist av regjeringspartiene. Etterslepet på anlegg vokser og Norsk Tippings enerett til pengespill hvor overskuddet i sin helhet bidrar til anlegg i hele landet, trues av utenlandske spillselskaper. De lokale idrettslagene bruker for mye tid på søknader og rapportering istedenfor tid til aktivitet. Mens idrettsminister Linda Helleland nekter å diskutere idrettspolitikk, er vi ivrige etter å løfte fram vår politikk for idretten.

Arbeiderpartiet vil ha en nasjonal dugnad for inkludering av barn og unge gjennom idretten. Fordi idretten er vår største frivillige organisasjon, og folk i alle aldre over hele landet tilbys aktiviteter og fellesskap. Den skaper engasjement og begeistring og gir økt livskvalitet, trivsel og gode oppvekstvilkår i bygd og by. Idretten gir oss små og store opplevelser fra Karsten Warholm i VM til Hedda på 6 år som lager mål på sin første fotballtrening.

Rapporten til Ungdata for 2017 viser at sosioøkonomiske forskjeller i idrettsdeltakelse blant ungdom ikke først og fremst oppstår som et resultat av frafall i ungdomsidretten, men heller som et resultat av frafall eller fravær av deltakelse allerede før ungdomsidretten starter. Rapporten konkluderer med at arbeidet for å nå målsettingene om å inkludere flest mulig i ungdomsidretten i større grad bør rettes mot barneidretten. Derfor er det behov for en dugnad for inkludering av flere barn og unge i idretten.

Alle idrettens frivillige fortjener en ekstra innsats, for å støtte opp om arbeidet med å inkludere barn og unge. Vi vil bidra med vårt slik at idretten kan inkludere flere. Derfor vil

Arbeiderpartiet:

- Ruste opp og bygge flere idrettsanlegg, spesielt i områder med lav anleggsdekning.

- Forbedre frivilliges hverdag, gjennom bedre ordninger for momskompensasjon, og forenkling av kontakten med offentlige myndigheter.

Sikre ordninger for gratis bruk av anlegg og utlån av utstyr for barn og unge, og organisere skoledagen slik at alle elever får minst en times fysisk aktivitet hver dag

Fra barnas idrettsaktivitet til idrettsopplevelsene vi ser på tv, ligger det møysommelig dugnadsarbeid bak. Vi vil gi ildsjelene og dugnadsarbeiderne et håndslag med en offensiv idrettspolitikk som inkluderer flere barn og unge i idretten.