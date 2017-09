– Jeg satser på Senterpartiet

Meninger

For meg var Senterpartiet allerede i en alder av 15 år en selverklært vinner. Det var viktig å finne et parti som hadde de samme verdiene og tankene som meg. Jeg meldte meg inn i Senterpartiet fordi kultur, skole, nærhet og demokrati er viktig for meg.

Jeg ønsker en skole som er tilpasset ungdom og den tiden vi lever i. Kulturtilbud som gir deg muligheten til å delta også utenfor skolen, både innenfor idrett, teater og andre interesser. Nærhet, for å kunne bosette meg hvor jeg vil når jeg er ferdig med min utdanning. Demokrati, fordi jeg tror på at folke i Norge vet best!

Alle disse tingene er viktig for meg, og Senterpartiet har en fantastisk politikk rundt dette. Som ungdom skal jeg være med på å forme framtida, derfor stemmer jeg Senterpartiet. For å kunne være med i planlegging av min framtid, ei god og viktig framtid!