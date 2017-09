– Lauskrutt fra Hårek Elvenes

Meninger

Red.anm.: Har du ikke fått med deg de første innleggene?

– Forsvarskutt med rødgrønn regjering? – For Forsvaret og hele landets sikkerhet er det svært positivt at flere av partiene har gjort det samme som Høyre, skriver Hårek Elvenes i dette debattinnlegget på VOL.

Oddmund Enoksen i svar til Hårek Elvenes: – Når SV blir Høyres skyteskive Mens folk i Vesterålen på tvers av partigrensene slåss for å få omgjort Stortingets vedtak om nedlegging av flystasjonen på Andøya, prioriterer en utflytta sortlending og stortingsrepresentant fra Høyre, Hårek Elvenes, å skrive leserinnlegg om hvilken trussel SV, Rødt og Miljøpartiet De Grønne utgjør for landets framtidige forsvarsevne.

– SV gambler med vår sikkerhet – SV mener at Norge bør melde seg ut av NATO og istedenfor bli del av en nordisk forsvarsallianse. Det er å gamble med Norges sikkerhet, skriver Hårek Elvenes i dette debattinnlegget.

Det er Hårek Elvenes og Høyre som gambler med vår sikkerhet når de ikke evner å se lenger enn gamle og vedtatte sannheter. SV er for øvrig ikke aleine om å tenke nytt. Forsker og oberstløytnant Tormod Heier ved Forsvarets høgskole uttalte følgende på etterretningskonferansen i Vadsø høsten 2016:

«På det internasjonale nivået er det viktig å utfordre vedtatte sannheter fordi de sikkerhetspolitiske omgivelsene til Norge er mer uforutsigbare og usikre enn under den kalde krigen. Det er mer usikkerhet om USAs makt og innflytelse i Europa og i verden for øvrig. Det er mer usikkerhet om samholdet i NATO og hvorvidt Artikkel fem om «et angrep på en også er et angrep på alle». Det er også usikkerhet rundt Russlands fremtidige utvikling, og hvordan «hybride trusler» utfordrer grensesnittet mellom fred og krig, mellom justis og forsvar, og mellom nasjonale og allierte forsvarsanliggender.

Alt dette gjør at det kan stilles legitime spørsmål om hvorvidt norsk sikkerhetspolitikk må justeres, endres eller gjennomgås på nytt. Det er for eksempel et paradoks at Norges militære avhengighet til USA er økende, samtidig som det er Tyskland som ligger nærmest Norge når det gjelder å føre en balansert politikk overfor Russland, der prinsippfasthet balanseres med dialog. Det er også et dilemma at USA forventer stadig mer allierte tilstedeværelse i konflikter de selv har bidratt til å skape, som for eksempel i Irak, Afghanistan og Syria, samtidig som Norge får stadig færre styrker igjen til å opprettholde et minimumsforsvar i nord. Det er også et paradoks at Norge tidvis må støtte allierte som svekker FN gjennom brudd på mandater fra Sikkerhetsrådet, som Libya-krigen, samtidig som Norge også trenger et sterkt FN for å skape en fungerende verdensorden.»

Å erstatte norsk NATO-medlemskap med et nordisk forsvarsalternativ vil ta tid. I mellomtida er det like fullt et betydelig rom for endringer.

Det er behov for å få et meir normalisert forhold til Russland. Da må vi bryte med regjeringas doktrine om at vårt forhold til Russland er «varig endret.».

Videre må Norge klart tilkjennegi at vi støtter arbeidet for forbud mot atomvåpen. Det er ei skam at regjeringa har gått imot et slikt forbud.