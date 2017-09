– Økte eller reduserte forskjeller?

Meninger

Seks dager før valget kan vi lese at Erna Solberg mener «det er unngåelig at Norges rikeste får mest i skattelette med henne som regjeringssjef». - Det vil alltid være sånn at de med høyest formue og inntekt vil ha høyest skattelette i kroner og ører. Det kan vi ikke unngå, sier Solberg til Dagbladet, og bekrefter at Frp/Høyre-regjeringen vil holde seg på samme skattelinje som i dag om den får fortsette.

Det er ryddig av Erna Solberg å være så tydelig på at hun har ambisjoner om å videreføre sin politikk. Det er også ryddig å slå fast at dette er en politikk som fører til økte forskjeller mellom folk. Etter fire år med Frp/Høyre-regjering har de rikeste i landet har fått 160 ganger mer i skattekutt enn det store flertallet. I neste fireårsperiode vil Erna Solberg og Høyre bruke syv milliarder kroner på skattekutt til de fem prosent rikeste av oss og gjøre flere tusen formuende til nullskatteytere.

Men selv om Erna Solbergs avklaring er ryddig, tar hun feil. Det er fullt mulig å gi skattekutt til vanlige folk uten å gi mest til de med mest fra før. Arbeiderpartiet har foreslått en modell hvor folk med inntekter opp til 600 000 kroner, altså tre av fire skattebetalere, får lavere eller om lag samme skatt som i dag på sin inntekt, mens personer med millioninntekter og store formuer må betale noe mer.

Politikk handler om å ville og å velge. Høyre sier nå åpent at de vil føre en politikk som vil øke forskjellene mellom folk. Arbeiderpartiet vil redusere forskjellene. Da velger vi å bruke de store pengene på tidlig innsats i skolen og 3 000 flere lærere som kan følge opp barna våre og hjelpe dem til å mestre. Da velger vi å bruke 12 milliarder kroner på å styrke vårt felles offentlige helsetilbud, slik at det ikke er lommeboka som skal avgjøre om du får den hjelpa du trenger. Da velger vi å satse på en stor reform som skal gi folk kompetansen de trenger for å lykkes i et arbeidsliv i endring. Og da velger vi å innrette skattesystemet slik at de med de sterkeste skuldrene skal bære den tyngste børa.

Erna Solberg har også et valg. Og hun sier nå klart og tydelig at Høyre vil bruke de store pengene på skattekutt til de med mest fra før. Hvem som skal finansiere disse skattekuttene, hvor det skal kuttes, det vil hun ikke si noe om. Kan vi vente en like ryddig avklaring på dette spørsmålet før valgdagen?