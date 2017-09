– 11. september er et veivalg for Nordland

Meninger

De neste tolv årene er Høyre, Frp, KrF og Venstre enige om at det skal brukes over 1000 mrd. kr. på vei og bane. Sammen har vi laget Nasjonal Transportplan 2018-2029, en helhetlig plan som tar hensyn til at landet vårt er langstrakt og har ulike utfordringer.

I denne planen ligger det både en kraftig satsing på kollektiv i byene, en offensiv plan for jernbanen og betydelig satsing på nye og bedre veier. Samtidig gjennomfører vi reformer i både vei- og jernbanesektoren som skal frigi milliarder av kroner til nye satsinger og raskere gjennomføring.

Det er bred enighet i Stortinget om satsingen på jernbane. Når det gjelder veier er historien en annen. MDG og SV ønsker å kutte dramatisk i veisatsingen. MDG vil kutte tre fjerdedeler av regjeringens veisatsing, mens SV vil kutte nesten halvparten. I Nordland vil det kunne gå utover utbygging av E6, Hålogalandsveien og utbedring av E10 i Lofoten. SV og MDG sine velgere er formodentlig klar over dette, og tilfreds med det.

Problemet er at mens Høyre, Frp, KrF og V har stått sammen om en plan, vil Ap og Senterpartiet i en ny regjering ifølge de siste målingene være avhengig av SV og MDG for å få vedtatt budsjett. Dersom en ny regjering tar over, må Ap og Sp sette seg ned med SV og MDG for å forhandle veibudsjettene ned.

Om det blir fortsatt borgerlig flertall er det trygghet for at prosjektene i NTP gjennomføres og at veisatsingen fortsetter. Derfor er Høyre et godt veivalg 11. september for en fortsatt bred satsing på samferdsel i hele landet!