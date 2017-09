– Et samfunn der alle skal med

Meninger

I Arbeiderpartiet sier vi at "Alle skal med". Det betyr at vi alltid prøver å forene ulike interesser for arbeid og velferd. Fellesskapet settes alltid først. Det er den røde tråden i vår historie.



Det gjorde at Arbeiderpartiet sa nei da FrP ville selge vekk norske oljerettigheter på 70-tallet. Fordi naturressursene eier vi i fellesskap. Senere gikk vi foran for å få opprettet Oljefondet - fordi rikdommen skal komme alle til gode. Og derfor sier vi nei til at Høyre/FrP-regjeringen rekordtapper fondet og vil gi 20-50 milliarder kroner mer i skattekutt. Fordi det er å ta fra de som kommer etter oss.



Vårt prosjekt handler om å skape like muligheter der alle bidrar. Der vi stiller krav og stiller opp.



Når vi sier at skatten skal opp med 15 milliarder kroner, handler det fortsatt om felleskapet; en god skole, helse og pleie - flere lærere og en aktiv og verdig alderdom. Da må de med sterkest skuldre bære mest. Det betyr at de som tjener under 600.000 kroner vil betale det samme eller mindre i skatt. Men tjener du en million, så må du ut med cirka 350 kroner ekstra i måneden. 9 av 10 pensjonister vil få lavere skatt. Arbeiderpartiet sier også nei til arveavgift og ja til formueskatt for de med mer enn 1,45 millioner kroner i formue.



For skattekutt er ikke gratis. Høyre og FrP har kuttet i ordninger for multihandikappede, trafikkskadde og kronisk syke. Det er innført skatt på sluttvederlag for eldre arbeidstakere som mister jobben. Arbeidsløse mister feriepengene og uføre barnestøtten, mens pensjonistene er hektet av prisveksten. Samtidig øker forskjellene. Bare fra 2013 til 2015 har de økt med 9,7 prosent, ifølge Det tekniske beregningsutvalget (TBU). Norge trenger mer fellesskap, ikke mindre. Ellers blir det et samfunn for noen, og ikke et samfunn for alle.



Sist Arbeiderpartiet satt i regjering ble det skapt 358.000 nye jobber i Norge, hvorav to av tre i privat sektor. De ble skapt i eksisterende bedrifter, og de ble skapt i nye. Arbeiderpartiet går til valg med et ambisiøst mål om at 300.000 flere skal i jobb de neste ti åra. Da må vi ha et trygt arbeidsliv. Derfor vil vi fjerne den generelle adgangen til midlertidige ansettelser og endre arbeidsmiljøloven for å begrense bruken av tidsbegrenset innleie. Faste stillinger skal være hovedregelen.



Nord-Norge blir sentral for utviklingen av norsk økonomi. Og her spiller havet en hovedrolle. Derfor går vi til valg på et eget verdiskapingsprogram for havet. Vår statsministerkandidat Jonas Gahr Støre har sagt at han personlig vil ta ansvar for det. Dette skal komme fellesskapet til gode. Da skal vi også investere i havner og veger for å gjøre det mulig, og vi vil utrede togløsninger slik at vi har tall og fakta på bordet. Arbeiderpartiet er klar på naturressursene skal gi ringvirkninger lokalt – både når vi sender fisken ut i verden og når verden kommer til oss for midnattssol og nordlys.



De neste fire åra er et veivalg, men enda viktigere er at det også er et verdivalg. Da inntreffer den første store eldrebølgen, Norge skal oppfylle Paris-avtalen og Nordområdene vil bli enda mer aktualisert. Da vil vi søke brede forlik når det er i nasjonens interesse - framfor å stå på utsiden for å kritisere dem. Når flyktningsituasjonen krevde det, gjorde vi det. Når forsvarssjefen la frem sin anbefaling for framtidas forsvar, så gjorde vi det igjen. Det mener vi er å sette partipolitikk til side og fellesskapet først.



Vi sier ikke at vi er, eller har vært, feilfrie. Men vi sier at vår kurs står fast. Alle skal med fordi alle trengs.



Godt valg!