– H + AP = sant

Meninger

Og så kommer 1000-kroners-spørsmålet: Hvem vil du ha som statsminister: Erna eller Jonas? Svaret er selvsagt: ingen av dem! Hvorfor? Jo, fordi Erna og Jonas spiller med litt forskjellige drakter på den samme banehalvdel. De er i all hovedsak enige om hvilken vei ballen som de to «kumpaner» har fått av EU skal sparkes.

KrF-leder Hareide sa det tidlig i valgkampen: Jeg synes at Trygve Slagsvold Vedum er en god kandidat. Ja, vi trenger en statsminister som selv velger ballen som skal sparkes, som vet på hvilken banehalvdel målet står og ikke minst, retningen ballen skal gå; dvs. dit folket og ikke EU vil at den skal gå.

Når jeg sier «neste samlet pressekorps» er det fordi det finnes unntak: Her er hva redaktør Svein Gjerdåker i Dag og Tid skriver på lederplass 1. september: « I sak etter sak har dei to partia i dag mykje de same standpunkta… difor endar debattar mellom dei to partia fort opp i retorikk … Altså kven som ordla seg best, kven som stråla ut mest energi og kven som gav mest tillit. Men alt dette ytre er uinteressant når konkret politikk til slutt skal utformes».

Hvorfor er det slik? Jo, fordi H + Aps viktigste funksjon i dagens samfunn er å gjøre det kunststykke det er å lose inn titusenvis av EU-diktat inn i norsk lovverk uten at folket forstår det og gjør opprør. Så langt har H + Ap lykkes godt!

De velgere som vil ha partier og representanter på Stortinget som er mikrofonstativ for folket, slik f.eks. Senterpartiet er «nær deg» og ikke representanter som kontinuerlig dytter på deg EU-diktatene, må stemmeseddelen gå til partier som tør stå rakrygget opp mot EU-diktatene, som vil ut av EØS eller som vil aktivt nyttiggjøre seg av vetoretten. Det er ikke H + AP!

Godt valg, folkens!