– La din stemme telle i Nordland

Meninger

Det handler om å bruke hauet. Og stemme på det partiet som har en reell mulighet til å få inn en stortingsrepresentant fra Nordland.

Alle meningsmålinger viser at det bare er SV som igjen kan sikre venstresida fornya representasjon fra Nordland. Rødt er milevis unna et mandat fra Nordland. Miljøpartiet De Grønne er enda lenger unna.

Velgerne på venstresida har derfor følgende valg: Å spre sine stemmer på mange partier med det resultat at ingen fra venstresida kan ta plass på Stortinget. Eller å samle seg om å sikre SVs Mona Fagerås en plass på Nordlandsbenken.

Noen liker ikke tanken på å skulle stemme taktisk. Men samtidig har alle et ønske om at min stemme faktisk skal gjøre en forskjell. At min stemme skal telle. Og telle riktig veg. Da kan det å stemme taktisk være det rette.

Det er ikke bortkasta å stemme på et parti som ikke har en realistisk mulighet til å komme inn på Stortinget. Men når effekten av ei slik stemmegivning er at den politiske fløya man tilhører, taper et stortingsmandat til fordel for motsatt politisk fløy, er det grunn til å tenke seg om.

SV har en stolt tradisjon i Nordland med sammenhengende representasjon på Stortinget i 40 år (1973-2013). Og før det representerte Asbjørn Holm fra Øksnes SVs forgjenger Sosialistisk Folkeparti på Stortinget i fire år (1969-1973).

Denne tradisjonen vil Mona Fagerås fra Lofoten gjerne føre videre. Den muligheten bør ikke venstresidas velgere i Nordland skusle bort på mandag.