– Nordlandsveger - Høyre på villspor

Meninger

– 11. september er et veivalg for Nordland Mange partier snakker om samferdsel. Høyre i regjering har vist at vi prioriterer det i praksis. De siste fire årene er bevilgningene til vei og bane økt med over 50 prosent, og forfall er snudd til fornyelse på norske veier. Denne satsingen må fortsette.

Nikolai Astrup, stortingsrepresentant for Oslo Høyre, påstår i et innlegg på VOL i dag at SVs forslag til endringer i Nasjonal transportplan for neste planperiode vil kunne gå utover utbygging av E6, Hålogalandsvegen og utbedring av E10 i Lofoten.

Dette er rein bløff fra Astrups side. Som leder i transportkomiteen på Stortinget er han vel kjent med følgende: SV går ikke inn for å kutte et eineste vegprosjekt i Nordland som ligger inne i transportplanen. Utbygginga av E6, Hålogalandsvegen og ny veg i Lofoten fra Å til Fiskebøl er prosjekter som har SVs fulle støtte.

I regjeringas forslag til Nasjonal transportplan var det foreslått å bruke 933 milliarder kroner. SV går inn for å bruke like mange penger, men vi har ei anna prioritering.

SV vil bruke meir penger fylkesveger og rassikring, noe ikke minst Nordland vil tjene på. Og vi vil bruke meir på jernbane, sykkelveger og fotgjengere.

Pengene til dette tar SV fra store motorvegprosjekter i Sør-Norge. Vi vil ha redusert utbygging av fire felts motorveger og nedskalering til tre felts veger. . Vi vil bygge trygge veger i distriktene framfor nye motorveger rundt om mellom byene i Sør-Norge.

Nordlandsvelgere som er opptatt av samferdsel kan derfor trygt stemme SV.