– Riper i lakken

Meninger

Det har aldri vært noen hemmelighet at samarbeidet med ei regjering med FrP-ministre har vært problematisk internt i Venstre i fire samfulle år. Hver gang vi har deltatt på møter - lokalt, regionalt, nasjonalt – har dette vært tema. Det er skrevet kilometervis med kommentarer i (mer eller mindre) interne debattfora. Venstre-ledere landet rundt har stadig blitt kontakta av riksmedia. Hva mener du om siste uttalelse fra …? Hva tenker du om fortsatt samarbeid med …? Først var det Anundsen. Innimellom har det vært Sandberg. I det siste har det vært så mye Listhaug at selv den mest sindige kunne hatt behov for noe(n) å ta ut frustrasjonen på. Tema har som oftest vært miljøpolitikk og asyl- og inkluderingspolitikk.

Realpolitisk har det vært snakk om en Catch22. Å gå ut av samarbeidet har betydd at H/FrP hadde kunnet få flertall for konsekvensutredning av Lofoten, Vesterålen og Senja sammen med AP. Skulle Venstre, som gikk til valg på oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja ta den sjansen? Nei, en absolutt dårlig idé! I asyl- og inkluderingspolitikken har regjeringa uansett henta flertallet for sin politikk fra AP og SP. Venstre var blant partiene som gikk sammen om et bredt asylforlik på Stortinget, men primærstandpunktene våre fikk vi ikke gjennomslag for. Regjeringa har henta støtten for innstramminger i reglene for familiegjenforening, for midlertidig opphold til mindreårige asylsøkere og for at afghanske asylsøkere kan bli sendt tilbake til internflukt i Afghanistan fra AP og SP. Skulle vi gått ut av samarbeidet med regjeringa på grunn av dette? Ville brudd med samarbeidsavtalen gitt Venstre bedre omdømme (igjen: mens trusselen om konsekvensutredning var der)? Eller skulle vi stå i stormen, og dra H/FrP-regjeringa i mer liberal retning slik at langt over 300 lengeværende asylbarn og familiene deres fikk bli på grunn av sterkere tilknytning til Norge enn til deres foresattes hjemland? Vi valgte å stå i stormen.

Hensikten med å drive partipolitikk er å kjempe for gjennomslag for det programmet man går til valg på. I åtte år med rødgrønn regjering hadde Venstre null gjennomslag på Stortinget. Selv i saker der Venstre og de rødgrønne var enige i sak, fikk vi ikke gjennomslag - fordi vi var forslagsstillerne. Etter fire år med H/FrP-regjering og Venstre som samarbeidsparti har vi så mye å være stolte av at vi bare kan nevne noen punkt: Utvida lærerutdanning og rett og plikt til videreutdanning for lærere. Mer penger til forskning. Storsatsing på kollektivtransport. Bedre sosiale ordninger for næringsdrivende. Satsing på psykisk helse. Bedre rusbehandling. Gratis barnehage til 50.000 barn i lavinntektsfamilier. Utvida støtte til studenter og mange nye studentboliger. Ikke minst er vi fornøyde med at Lofoten, Vesterålen og Senja er oljefritt og at norske klimagassutslipp går ned.

Ja, Listhaug-retorikk er polariserende og fyrer opp under fremmedfrykt. Ergo er Listhaug-retorikk uansvarlig. Venstre forventer ansvarlighet fra inkluderingsministeren og alle andre politiske ledere. Derfor går vi til valg i håp om å lykkes med det blågrønne prosjektet. Er økonomisk ansvarlighet, framtidsoptimisme og god politikk for næring, oppvekst og miljø noe for deg? Sjekk ut programmet til det sosialliberale sentrumspartiet Venstre. Godt valg!