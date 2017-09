– Solidaritet, ikke fremmedfrykt

Meninger

Når landets integreringsminister foreslår kollektiv avstraffelse av ofrene for terror i Midtøsten og Asia, er det et svik mot det vi lovte hverandre etter 22. juli, nemlig å møte terror med mer demokrati og mer åpenhet.

Årets Stortingsvalg står mellom solidaritet eller fremmedfrykt. Norge og Europa står overfor eksistensielle valg i møte med flyktninger fra krigsherjede land. Skal vi åpne døra eller stenge dem ute?

Flyktningstrømmen ut av Afghanistan og Syria spesielt, men også andre land, har vært massiv. For to år siden, da slitne mennesker fant den nordvendte veien via Storskog ved Kirkenes inn til det varme Europa, ble Norges humanitære tradisjon testet.

I Tyskland og Norge og flere deler av Europa dannet vi store velkomstorganisasjoner som Refugees Welcome to Norway. I dag, to år senere, ser vi at det varme Norge har blitt betydelig nedkjølt. I løpet av disse to årene har Norge gått fra å ha rekordhøye til rekordlave asylankomster. Men det er ingen forbedring i flyktningenes hjemland. Det er ikke færre flyktninger i verden. Fluktruta er fortsatt like livsfarlig. Men Europa låste døra. Verdens 65 millioner flyktninger går nå en enda kaldere vinter i møte. Halvparten av disse er barn. Norge har en iskald regjering, som med støtte fra Venstre og KrF drar Norge vekk fra sine humanitære tradisjoner.

I tillegg til støttepartiene signerte Arbeiderpartiet og Senterpartiet Asylforliket 19. november 2015 og legitimerer slik regjeringens usolidariske politikk. Med fotfeste i Asylforliket har regjeringen redusert støtten til Utlendingsdirektoratet for assistert retur, økt saksbehandlerkapasiteten for utsendelser og økt bevilgningen til Politiets Utlendingsenhet for tvangsretur med over 100 millioner kroner. 9000 mennesker skal ut, i år som i fjor. Venstre og KrF støtter et regjeringsparti som fisker etter valgstemmer ved å ønske den Europeiske menneskerettighetskonvensjonen tilsidesatt. Frp vil fengsle mennesker fordi de tilhører en gruppe. Ikke fordi de tilhører en gruppe med kriminelle mennesker, men fordi de er en gruppe asylsøkere med avslag på søknaden sin. Norge er og skal være et samfunn som beskytter enkeltindividet mot kollektiv avstraffelse, et samfunn hvor alle er uskyldige til det motsatte er bevist. Når landets integreringsminister foreslår kollektiv avstraffelse mot ofrene for terror i Midtøsten og Asia, er det et svik mot det vi lovte hverandre etter 22. juli, nemlig å møte terror med mer demokrati og mer åpenhet.

Det er Statsminister Erna Solberg som har utnevnt Sylvi Listhaug til integreringsminister. Det er Høyre og statsministeren som stilltiende godtar at FrP og integreringsministeren sprer fremmedfrykt og hat-retorikk. Resultater av slikt har vi sett før, seinest 22. juli 2011. Rødt tar et kraftig oppgjør med rasistisk og fremmedfiendtlig propaganda fra denne regjeringa og all hatretorikk i det offentlige rom. Derfor, til dere som ønsker at Norge skal føre en humanitær asylpolitikk, står valget mellom MDG, SV og Rødt. For de av oss som i tillegg ønsker å trekke Norge ut av internasjonal krigføring og avslutte Norges våpeneksport, er valget enkelt. Rødt vil trekke Norge ut av NATO og ut av all krigføring, for slik å redusere to viktige årsaker til terrortrusselen, som er Vestens ødeleggelse av land i Midtøsten og Asia, samt Norges våpenforsyninger til IS sine allierte Tyrkia og Saudi-Arabia.

Rødt ønsker å stå sammen med velkomstorganisasjoner som Refugees Welcome to Norway og vise omsorg for mennesker i nød! På hver vår unike måte! La flyktningene få bli her hos oss! La de slippe nok en redselsfull reise! Stem på solidaritet. Stem Rødt!