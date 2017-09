– Venstresida tegner et så til de grader unyansert bilde av kystsamfunnene

Meninger

Det er første gang jeg skriver et innlegg om fiskeripolitikk i en avis, men etter denne valgkampen klarer jeg ikke la være.

Jeg er oppvokst ved kysten, har familie som har drevet med fiskeri gjennom mange generasjoner, og forsøker derfor å få med meg så mange fiskeripolitiske debatter som mulig.

Også i denne valgkampen har jeg fulgt med, og jeg landet med å stemme på venstresida som vanlig, men denne gangen var det bare så vidt.

For det som slo meg mest i denne valgkampen, er hvordan venstresida, med SV i spissen, og «Kystens Tanksesmie» på slep, eller er det omvendt, tegner et så til de grader unyansert bilde av forholdene i nordnorske kystsamfunn. Fiskeripolitikken virker å handle om skurker og helter.

Fiskebåtredere framstilles som egoistiske kapitalister som ikke føler ansvar for lokalsamfunnene eller økologien i havet.

Begynner man å nyansere det hele og se på at rederiene genererer arbeidsplasser i distriktene og slik holder lokalsamfunn i live, pluss rekrutterer ungdom til fiskeryrket gjennom å gi dem lærlingeplasser, kompliserer man bildet.

Billig retorikk selges best. Med billig retorikk er det «fangst» å hente i velgermassen, særlig i miljø der man ikke kjenner til hvordan havfiskeflåten driver og sjelden eller aldri har vært om bord i et større havfiskefartøy.

Kystens tankesmie går til angrep på reder Rolf Tøllefsen fra Husøy og beskylder ham for ulovlig virksomhet på flere området. Han slår tilbake.

Jeg har ingen forutsetning for å mene noe som helst om hva Tøllefsen gjør, men «Kystens tankesmie» (for øvrig et svært visjonært navn) ser jeg for meg bør ha større vyer enn å gå til personangrep på kystbåtredere?

Bør ikke Kystens tankesmie være med på å nyansere bildet av den moderne nordnorske virkeligheta langs kysten?