– Vinn-vinn for Ap å berge flystasjonen

Meninger

Utenom Andøy hvor Høyre og FrP ble tilnærma utradert ved valget, har regjeringspartia sluppet billig unna sitt ansvar for nedleggingsvedtaket. Høyre- og Frp-velgerne i resten av Vesterålen har i liten grad vist noen solidaritet med Andøya-samfunnet. De har glatt ofra Andøya til fordel for fire nye år med Erna Solberg, Ine Eriksen Søreide og Hårek Elvenes.

Arbeiderpartiets velgere i Vesterålen og resten av fylket har derimot straffa sitt eget parti hårdt. Med det resultat at Nordland Ap sitter tilbake med ei halvert stortingsgruppe.

Få dager før valget satte Espen Barth Eide døra på gløtt for å bevare flystasjonen. Det er nå viktig at alle gode krefter så vel innenfor som utenfor Arbeiderpartiet sørger for at denne døra ikke blir stengt igjen.

Hvis Arbeiderpartiet virkelig kjenner si besøkelsestid, er det nå de må smi. Det betyr at de må skrote sitt forlik med Høyre og FrP. Og slå seg sammen med de øvrige partia på Stortinget som alle har gått inn for å gjøre om nedleggingsvedtaket.

Det sitter nok langt inne for Arbeiderpartiet å snu. Frykten for anklager fra Høyre og FrP om å vingle, sitter der. Men om partiet virkelig går i tenkeboksen, vil de forhåpentligvis skjønne at det å snu kan skape en vinn-vinn situasjon for partiet.

For det første vil en slik snuoperasjon være ei vitamininnsprøytning for eget parti i nord. Et parti som nå ligger med brukket rygg.

For det andre vil det å overkjøre regjeringa i dette spørsmålet påføre Høyre og FrP et enormt prestisjenederlag.

For det tredje vil omgjøring av vedtaket skape ondt blod mellom regjeringa og Venstre/KrF. Det kan bidra til at Erna Solbergs regjering må kaste korta lenge før neste valg og dermed bringe Arbeiderpartiet tilbake i regjeringsposisjon.

Og sist men ikke minst vil innbyggerne i Andøy og resten av landsdelen for all framtid komme til å huske hvem som sto opp for Andøysamfunnet da det gjaldt som mest.

Det vil være tragisk hvis Arbeiderpartiet lar en slik gylden mulighet gå fra seg.