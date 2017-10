– Selvorganisert selvhjelp - en døråpner til mestring og glede

Meninger

Men hvordan finne tilbake til meg selv og gleden når livet treffer meg midt i magen? Hva kan jeg gjøre selv?

Ifølge Folkehelseinstituttet vil opptil 50 prosent av oss oppleve minst en psykisk lidelse gjennom livet. God psykisk helse er også mer enn fravær av sykdom – det er hvor robust jeg er i møte med ulike livsproblemer.

Selvorganisert selvhjelp går hånd i hånd med årets tema for verdensdagen for psykisk helse. Selvhjelp kan gi mestring og glede.

Norge er det eneste land i verden med en nasjonal plan for selvorganisert selvhjelp, som en etablert del av folkehelsearbeidet i Norge. Visjonen er at alle skal ha kjennskap til og ved behov ta selvorganisert selvhjelp i bruk. Det er en erkjennelse av at velferdsstaten ikke kan fikse alle våre livsproblemer gjennom offentlige tjenester og tilbud.

Selvorganisert selvhjelp tar utgangspunkt i at jeg selv er sjef og ekspert i mitt liv. Jeg har ressurser og kunnskap jeg kan og må mobilisere når livet røyner på. Gjerne i samarbeid med andre, men jeg kjører selv – jeg er ikke en passiv passasjer. Selv om jeg ikke er skyld i livsproblemene jeg kjenner på kroppen, så har jeg ansvaret for hvordan jeg håndterer dem og hva jeg lar de de gjøre med meg videre. Dette er den grunnleggende selvhjelpsforståelsen – og den angår oss alle.

Selvorganisert selvhjelp er også et verktøy vi kan bruke i samtalegrupper, uavhengig av alder, kjønn, problem, med eller uten sykdom og diagnose. Det eneste kriteriet er at jeg har et problem jeg ønsker å gjøre noe med. Gruppene er drevet av deltakerne selv uten leder, de er gratis, uten henvisning og en mulighet for alle i hele Norge. Gruppene passer både som forebygging alene, samt før, under og etter offentlig hjelp.

Erfaringer fra selvorganiserte selvhjelpsgrupper viser at mennesker opplever å håndtere problemene bedre, selv om problemene ikke nødvendigvis blir borte. Mange forteller at deltakelse i en selvhjelpsgruppe fører til endring og læring. Andre kjenner glede over igjen å oppdage at de har egne ressurser, samt å kunne ta disse ressursene i bruk. Det kan være glede over å ikke være alene med det jeg baler med, og det er lettere å glede seg over små og store ting i livet fordi livsproblemet tar mindre plass. Selvhjelp åpner dermed døra for endring, mestring og glede.

Er DU klar for å starte jobben eller fortsette endringsarbeidet med det som kanskje er dine livsproblemer?