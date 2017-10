– Dette burde vår statsminister være mer opptatt av

Meninger

Rett på sak så mener jeg at det er på tide å gå bort fra den nåværende politiske valgstrukturen ved stortingsvalg som vi har anvendt over flere titalls år og begrunnes ved at det ikke er politisk forsvarlig at ett politisk mindretalls parti for eks 50-60 tusen stemmer skal kunne hindre ett parti med 500 tusen stemmer å føre sin politikk dette blir bare så Demokratisk selvmotsigende som det kan få blitt.

Det må nå være på tide å få satt kravet til politisk deltakelse så høyt at en tvinger frem ett ja eller nei til innholdet i den helhetlige politikken som skal føres fordi Norge er i en svært innvandringspolitisk vanskelig situasjon og da er det uforsvarlig og uverdig at Norge holder på å tøyse sånn med den demokratiske styringsstrukturen som det gjøres i dag.

Hvorfor griper ikke monarkiet som vårt øverste myndighetsorgan inn? Undertegnede er av den faste oppfatning at statsministeren vår burde for lengst bedt Kongen vår om å gripe inn å kansellere resultatet av stortingsvalget 2017 og samtidig sørget for at det ble utskrevet ny valgordning fot ett nytt stortingsvalg 2018 som forhindrer at småpartier setter folkestyre ut av funksjon.

Undertegnede vill legge til at majoriteten i det norske folk har siden andre verdenskrig ikke hatt noen spesiell grunn for å være politisk våken, men nå mener jeg at de fleste har forstått hvor viktig det er å være politisk våken og skjønner alvoret av at Norge i realiteten er invadert av personer som ønsker å ta råderetten fra Norge som en selvstendig nasjon.

Dette synes å være helt i tråd med det vi opplevde i 1940, men bare med en annen tilsynelatende diplomatisk, men heller falsk forhandlingsstrateg.

Undertegnede håper på at vår kloke og dyktige innvandringsminister Sylvi Listhaug nå kan få mer hjelp fra Stortinget og Kongehuset til å få stoppet omfanget av den enorme innvandringen som er i støpeskjeen nå.

Det er Stortinget og Kongen i Statsråd som har det fulle ansvaret for nasjonens og folkets sikkerhet og nå er tiden overmoden for ansvarlig handling!