– Kan hvem som helst ta over jobben til Mette?

Meninger

Norges viktigste ressurs er de som snart skal ta landet vårt videre. Barn og unge som skal utrustes med kunnskap, verdier og mestringsfølelse. Dette er et ansvarsfullt oppdrag. Likevel møter titusener av barn og unge «lærere» som ikke er lærere i barnehagen og skolen hver eneste dag.

Hva er bra med å være lærer? Det er et privilegium å få arbeide med mennesker; unge vitale og høyst levende mennesker. Det er et privilegium å formidle og arbeide med fag og fagområder som du har tatt utdanning i. Det er mye som er bra, men det er mye som er krevende.

Lærerrollen er kompleks og krevende. Faglig tyngde og formidlingsevne er bare noe av det som trengs. Gjennom en dag i barnehagen eller skolen skal lærere ta en lang rekke valg i situasjoner med vidt forskjellige barnehagebarn eller elever. Det krever et klokt skjønn og fleksibilitet. En løsning som passer for Amira passer ikke nødvendigvis for Magnus. Lærere skal se potensialet hos hvert barnehagebarn eller elev. Lærere skal legge til rette, utfordre, utforske, løfte, støtte og gi. For alle og for den ene.

Lærere og ledere i barnehage og skole må jobbe på en slik måte at barnehagebarna og elevene får et størst mulig utbytte. De må vurdere hvilke læringsmetoder som fungerer best. De må bruke sitt profesjonelle handlingsrom til å skape en best mulig opplæring.

For å realisere alle forventninger og krav trenges profesjonelle lærere. Gjennom god lærerutdanning og muligheter for etter- og videreutdanning, profesjonell utvikling og faglig samarbeid i lærerkollegiet, realiserer vi oppdraget. Ved å heve statusen til yrket gjennom bedre lønns- og arbeidsvilkår, vil sjansen til å rekruttere flere til verdens viktigste yrke og beholde erfarne lærere øke.

Det er viktig å lytte til lærernes kompetanse og erfaring når beslutninger som angår barnehagen og skolen tas. Læreryrket er blant de aller mest komplekse yrkene i samfunnet og yrket kan derfor ikke reguleres av stramme standarder og enkle kvalifiserbare mål. Vi er avhengige av at lærere kan bruke sin kunnskap og profesjonelle dømmekraft til å fatte kloke avgjørelser i hverdagen.

Mette er viktig. Kvalifiserte lærere er viktige. Kunnskap kommer ikke av seg selv. Derfor kan ikke hvem som helst ta over jobben til Mette. Hun forvalter Norges viktigste ressurs. Alle barn må ha rett til en kvalifisert lærer. Vi svikter dem når de ikke får det.

Mette er lærer. Det er all grunn til å gratulere Mette og alle lærere med dagen.