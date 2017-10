– Hvis ikke politikerne er våkne, vil det skade økonomien

Meninger

Rune Øverås sa fredag til VOL at han ikke har tillit til tallene i rapporten for Evenes som sier at kostnadene vil bli 4,1 milliarder.

Når vi ser hva som er resultatet av Ørlandet-utbyggingen, med gigantoverskridelser utover Stortingets vedtak i 2012, er nok utbyggingen på Evenes direkte sammenlignbart angående planlagte kostnader og reelle kostnader slik vi ser på Ørlandet nå.

For eksempel var kostnadene for Ørlandet som Stortinget vedtok i 2012, regnet ut fra at alle kampflyene skulle stå ute under åpen himmel hele året. Det fikk Forsvarsdepartementet Stortinget til å tro på.

Tenk at det er mulig! Våre aller viktigste hyperavanserte våpen, F-35 til en stykkpris på 1 milliard, skulle stå ute i snøstormer og isfrost heile vinteren?

Det holder nok ikke med kupévarmer og motorvarmer på slike farkoster, og nå må nye jagerflyhangarer bygges til alle flyene.

Øystein Bø påsto som kjent i NRK 12. desember 2014 at kostnadsøkningen for Ørlandet var kjent for stortinget ved behandlingen av langtidsplanen.

Eirik Sivertsen sier i samme innslag til NRK at Stortinget ikke vet noenting om hvorfor det blir dyrere på Ørlandet.

Dette kan vi frykte skjer på Evenes igjen,som Rune Øverås sa til sa til VOL fredag.

Stortinget er ikke informert om hvor store kostnadsoverskridelser det kan bli på Evenes.

Jeg sammenligner Ørlandet/Evenes-utbyggingene med Oslo-OL 2022, som heldigvis ble stoppet av regjeringen i siste liten på grunn av enorm usikkerhet angående kostnadsbildet og overhengende fare for gigantiske overskridelser.

I den saken (Oslo-OL 2022), som nå med Ørlandet/Evenes, er det en svært mektige organisasjoner, IOC for OL og Forsvarsdepartementet med Ørlandet og Evenes sammen med mange politikere med stor påvirkningskraft, som jobber for å få presset gjennom sine planer uansett hva folket måtte meine.

Hvis ikke sentrale politikerne er våkne nå og stopper slike store prosjekter med så usikre og skremmende kostnadsbilder, ja, så vil det skade både økonomien til landet og folkets syn på politikerne som er valgt til å styre Norges-skuten.