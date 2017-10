– Skolebygg og budsjettoverskridelser

Meninger

Flertallet i Hadsel kommunestyre har nå vedtatt å bygge en helt ny ungdomsskole på Stokmarknes, og dermed gått bort fra tanken om renovering av deler av den gamle bygningsmassen.

Et veldig positivt vedtak etter min mening, selv om det er kostnadsberegnet til nærmere 200 millioner kroner.Da formannskapet behandlet saka for et par uker siden, ga Jan Steffensen fra MoS uttrykk for en viss bekymring for kostnadene. Han viste til den flotte skolen man har fått på Melbu, men som ble endel dyrere enn først antatt. Jeg skulle gjerne likt å få vite hvor mye dyrere skoleutbygginga på Melbu ble.

Jeg kan ikke huske å ha sett dette tallfestet i noen av de lokale mediene.Til sammenligning: Når det gjelder tidligere skoleutbygging på Stokmarknes, mener jeg imidlertid å ha lest at bygginga av den nye barneskolen hadde en overskridelse på omlag 30 millioner kroner, mens glasshuset i tilknytning til dagens ungdomsskole ble omlag 11 millioner dyrere enn beregnet.