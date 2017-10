– Et angrep på lokalavisene

Meninger

Da regjeringen la fram sitt forslag til statsbudsjett, var det igjen med en lite hyggelig beskjed til folk som er glade i avisa si: Det skal kuttes i støtten til aviser landet over. Det er regionavisene og større, meningsbærende aviser som skal ta de verste kuttene, men også lokalavisene vil få det trangere.

Pressestøtten bidrar til at folk hver dag og i hver eneste krok av landet vårt får nyheter og informasjon fra sitt eget lokalsamfunn. Det er ikke uten grunn lokalavisene kalles lokalsamfunnets «lim og lupe»: De bidrar til samhold og patriotisme ved å vise fram gladsakene i distriktet, de kikker makta i kortene, og de utfordrer virkelighetsforståelsen i riksavisene. Uten lokalavisa og journalistene som jobber der, ville mange saker av stor betydning for lokaldemokratiet aldri blitt kjent for deg – og kanskje ikke blitt avdekket i det hele tatt. Lokalavisene er en garantist for at innbyggerne får mulighet til å forstå og engasjere seg i samfunnet.

Men det koster penger. Færre leser papiraviser, og aktører som Google og Facebook spiser av annonsemarkedet. Den vanskelige økonomien i mediebransjen fører til nedbemanning og mindre satsing på kvalitetsjournalistikk. For å hjelpe lokalavisene med å lage gode nettaviser og for å bidra til at avisene får beholde journalistene sine, er det nødvendig med forutsigbare og gode rammer. Men i stedet for å øke potten til avisene i en krevende tid, vil regjeringen kutte om lag 25 millioner kroner. Lokalavisene skal skjermes for de største nedskjæringene, men også de minste avisene får reelle kutt fordi støtten deres ikke justeres for pris- og lønnsvekst. Som plaster på såret brukes noen av millionene som kuttes, på en søkbar pott for innovasjonsstøtte.

Uten at det har fått jubelen til å stå i taket hos Landsforeningen for lokalaviser, som peker på at de har fått mindre penger for hvert år med Frp- og Høyre-regjering. Det er viktigere enn noen gang med en offensiv mediepolitikk for å bevare mangfoldet, språket og demokratiet. Derfor vil Arbeiderpartiet gjøre det vi kan for å stoppe regjeringens kuttforslag. I en tid der folk pepres med usann informasjon og det er vanskelig å finne fram i informasjonsjungelen, skulle man tro det var fake news at regjeringen vil svekke avisfloraen. Det er dessverre ikke det.