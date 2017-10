– Frivillighet bygger lokalsamfunn

Meninger

Er du en av de mange tusen frivillige som skal tilbringe helgen som hallvakt, eller selge kaffe som kioskansvarlig? Kanskje er du lagleder for unge, engasjerte håndballspillere på vei til kamp, eller sjåfør for slitne, håpefulle som har gitt alt på fotballcup?

Hver helg – hver dag - legges det ned tusenvis av timer med frivillig innsats rundt om i landet. Kulturhus, friluftsområder, skoler og idrettshaller fylles opp av barn, ungdom, foreldre, besteforeldre og venner. Sammen skaper vi trygge, gode og aktive lokalsamfunn.

Målt i penger er den frivillige innsatsen verdt 74 milliarder kroner. Det viser hvor viktig og omfattende den norske frivilligheten er. Din innsats som frivillig er verdifull for Norge og for regjeringen. Vi ser, hører og støtter dere. Vi ser det når vi besøker din kommune, ditt kulturhus eller din idrettsarena.

Jeg ser dere når jeg er fotballmamma for guttene mine eller ser på korpsøvelse. Vi hører dere gjennom faste møteplasser og åpen dialog. Dette har vi forankret i Frivillighetserklæringen fra 2015 som gir klare føringer for samspillet mellom regjeringen og frivillig sektor, og legger til rette for dialog i tiden framover. Og, vi støtter dere gjennom nye tilskudd og gode rammebetingelser.

Over 11 milliarder kroner over statsbudsjettet går til frivillighet. For 2017 er det fordelt 3,5 milliarder kroner til frivillighet og idrett fra spillemidlene. I tillegg kommer 277 millioner kroner til Extrastiftelsen. Momskompensasjon til frivillige organisasjoner er den viktigste tilskuddsordningen for frivillige sektor og foreslås økt med 28,6 millioner kroner – til 1,35 milliarder kroner 2018.

Denne regjeringen har økt ordningen med nesten 400 millioner kroner siden 2013. Vi foreslår også å øke tilskuddene til det frivillige kulturlivet med 10 millioner kroner. I tillegg styrkes frivilligheten ved at herreløs arv tilfaller barn og unge i frivillige organisasjoner i stedet for staten. 24,5 millioner kroner fra herreløs arv vil i 2018 tilfalle frivillige organisasjoner som arbeider for barn og unge.

Som minister vet jeg at frivilligheten i Norge er til stede, levende og krevende. Akkurat som den skal og bør være for å henge med på utviklingen i samfunnet. Dette innebærer stadig tilpasning og prioriteringer fra regjeringen. Vi skal alltid strekke oss for å bli best mulig. Også når det kommer til frivillighetspolitikken. Den kommende Frivillighetsmeldingen skal sørge for at den statlige frivillighetspolitikken blir enda mer koordinert. Slik at det blir enda enklere for flere å være frivillig.

Tusen takk for din innsats