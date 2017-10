– Hæren skal opprustes

Meninger

Høyre vil styrke hæren. Dagens hær er for svak. Utilstrekkelig finansiering over mange år har resultert i et stort vedlikeholdsetterslep, mangel på reservedeler og kutt i operativ virksomhet. Regjeringens satsing på Forsvaret bygger på erkjennelsen at tilstanden var langt dårligere enn antatt da regjeringen overtok.

Økte bevilgninger, modernisering og reformer er nødvendig for å øke hærens kampkraft. Langtidsplanen for Forsvaret legger opp til en betydelig økning i forsvarsbudsjettet, herunder 55 milliarder kroner til investeringer i hæren og HV de neste 17 årene. Samlet for drift og investeringer betyr det at 180 milliarder kroner skal brukes på landmakten frem til 2034.

Utnytte verneplikten bedre

Avdelingene i hæren er i dag kampklare først etter seks til ni måneder etter at soldatene startet verneplikten. Regjeringen vil utnytte verneplikten bedre. Vernepliktige vil bli fordelt over flere innrykk i året. I dag roterer hele avdelinger samtidig. Det medfører at hæren har lav operativ evne i for store deler av året. Flere soldatinnrykk og en aktiv soldatreserve som øver årlig vil gjøre hæren stridsklar i løpet av få dager.

Hærens våpensystemer skal erstattes av nye våpensystemer med lengre rekkevidde og større presisjon. Nytt artilleri, nye kampvogner og nye stridsvogner skal anskaffes. Hæren får også nytt kampluftvern og hypermoderne utstyr for elektronisk krigføring.

Regjeringen vil styrke landmakten i nord for å bedre Forsvarets evne til å avverge og forebygge militær aggresjon i nordområdene. Det skal opprettes en egen kavaleribataljon på Garnisonen i Porsanger med evne til oppklaring, overvåkning og strid. Hæren og Heimevernets avdelinger i Finnmark samles under en felles ledelse.

HV består av 38 000 mannskaper med et landsdekkende, territorialt overvåknings- og kontrollansvar, samt vakthold og sikring. Modernisering av materiellet i HV pågår for fullt og 360 nye feltvogner er under anskaffelse.

Forsvar av landet er en av statens viktigste oppgaver. Gradvis og systematisk bygger regjeringen opp Forsvaret etter mange år med nedbygging og underfinansiering.