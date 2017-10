Meninger

Et alvorlig problem for eldre som bor alene er at de ikke får i seg nok riktig mat. Mangelfullt kosthold kan skyldes inaktivitet, ensomhet og depresjon. I tillegg vet vi at det fremover vil være flere eldre som vil bo hjemme lenge, både fordi sykehjem vil være for de aller mest pleietrengende, og fordi flere ønsker å ha sitt eget. Men det betyr jo ikke at de trenger å være alene hele tiden.

Regjeringen har derfor i statsbudsjettet for 2018 foreslått et tilskudd på 5 millioner kroner til frivillige organisasjoner som har tiltak for at eldre skal få noen å spise måltider sammen med. Det er jeg veldig glad for.

En ordning som tar tak i problemet er «Spisevenn» som sammen med flere liknende tiltak finnes ved frivilligsentraler og i kommuner. Slike ordninger med frivillige gjør mange ting på en gang: måltidene blir hyggeligere, appetitten øker og de forhindrer at ensomheten tar overhånd. Det gir innhold og ny mening i hverdagen for mange som bor alene. Den frivillige innsatsen i Norge er imponerende og stor. Vi håper at vår økonomiske oppmuntring på 5 millioner kroner over familie- og kulturbudsjettet kan resultere i mange flere gode samtaler rundt middagsbordene over hele landet. Selskap og noen å prate med er rett og slett noe attåt som kan løfte måltidet.