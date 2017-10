– Stopp kuttet i frivilligheten

Meninger

Regjeringas forslag til årets statsbudsjett inneholder kutt til en rekke frivillige organisasjoner.

Beløpene er ikke av de store postene i statsbudsjettet, men dette er penger som er svært viktige for de som berøres. Kuttene er systematiske fra flere departement, og distriktene rammes hardt. Men regjeringas hjertebarn blant organisasjonene ser ut til å ha blitt kutta med en feil. Der Erna har lovd noe i nyttårstalen, skal pengene på plass igjen.

Eksempel på frivillige organisasjoner som regjeringa nå vil kutte støtte til er 4H, Spire, Natur og ungdom, Ungt Entrepenørskap, Jusshjelpa i Nord-Norge, Kirkens bymisjon, Skogsselskapet, Norsk kulturarv, Birøkterlaget og Folkeaksjonen for ny rovviltpolitikk.

Frivillighetens viktigste sak, full momskompensasjon for frivillig sektor, er igjen nedprioritert av regjeringa. Dette smerter både frivillig arbeid og Senterpartiet. Vi vil innføre full momskompensasjon for frivilligheten. Denne ordningen vil nå ut til lag og foreninger over hele landet og er den beste måten å styrke frivilligheten på organisasjonenes egne premisser.

Frivillighet er viktig for folk og for lokalsamfunn over hele landet. Å legge til rette for at frivilligheten skal ha gode økonomiske rammer gir mangfoldig igjen. Kutt til frivilligheten rammer mye mer enn beløpene gjenspeiler. Senterpartiet vil jobbe for at dette ikke blir mer enn skammelige forslag.