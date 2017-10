Meninger

Kjerneverdier i Øksnes:

Det å gjøre hverandre god.

Det å tenke på at vi alle skal ha en mulighet til å bli sett og hørt.

Det å gi alle en lik mulighet til å gå gjennom oppveksten med nære og trygge omgivelser.

Dette er våre kjerneverdier som skal være øverst når vi tenker oppvekst i Øksnes. Dette er grunnleggende verdier som kommunestyret nå forlater, hvis vi ikke gjennomfører analysen som en oppvekstmelding gir oss.

Kommunestyret i Øksnes møtes tirsdag – VOL har tatt runden: Dette mener partiene i Øksnes om skolestrukturen Det blir i tirsdagens kommunestyremøte i Øksnes trolig flertall for nedlegging av Sommarøy skole. Ungdomstrinnet i Alsvåg ser ut til å overleve høstens skoledebatt.

Kommuneøkonomi i et feil perspektiv!

For de som bare har fokus økonomi så vil det være korrekt å se litt tilbake i tid.

En utsettelse i dag er ikke en økonomisk katastrofe for kommunen, heller kanskje en stor gevinst. Økte inntekter får vi gjennom økt antall arbeidsplasser og økt folketall. Det er en mulighet vi må ta vare på, ikke skusle bort. Kommunens oppgave er å tilrettelegge for denne veksten med bl.a. skoler og barnehager.

Ta oss 10-15 år tilbake i tiden - etter konkursen i Myre Fiskeindustri. En økonomisk rystelse som var flere ganger hardere å møte for kommunen og resten av samfunnet enn det vi har foran oss nå. Vi greide det og næringslivet bygger ut fortere enn vi greier å følge med.

Utredningen fra administrasjonen viser nærmest ingen besparelse når vi tar alle faktorer med, inkl. behov for transport for nærmest alle elever ved Sommarøy skole. Formannskapet og kommunestyret har selv i tilsvar til fylket osv. vært klar på at innfartsveien, Moloveien og molokrysset er Øksnes farligste vei/kryss. På de dagene med høyest trafikk(vinter) passerer ca 100 vogntog molokrysset + annen biltrafikk.

Disse skyssutgiftene til farlig skolevei skal selvsagt medregnes for å gi et riktig bilde.

SP mener at tirsdagens hastesak (uten oppvekstmelding) er en lite overtenkt sak med fokus bare økonomi. Dette er kommuneøkonomi som gir vekst i et feil perspektiv! En god behandling vil ha fokus på oppvekst i.h.h.t grunnleggende verdier for hele Øksnes-samfunnet.

Uheldig utkastelse fra Sommarøy skole

I forslaget fra formannskapet skal barna fra 5-årsalderen på Sommarøy skole ut fra den trygge gode skolen og inn i midlertidige brakker. Inn i skolen skal flyktningetjenesten, voksenopplæring og kultur.

Konsekvens: Barna og ansatte ved Myre og Sommarøy barneskole vil få en fremtid i midlertidige lokaler på Myre.

Ref. brev datert 28.09.17 fra Enheten for flyktningetjenesten og voksenopplæring (FTVO) i Øksnes:

Det er skammelig at voksne «presser» barn ut av Sommarøy skole.

Det er bedre at voksne har tilhold i brakker kontra barn.

I denne debatten blir våre voksne brukere og barn satt opp mot hverandre, det er uheldig med tanke på at vi ønsker at våre brukere skal integreres i Øksnes-samfunnet.

Sp mener at dette ikke er akseptabelt å kaste ut elevene fra en av våre beste skoler og inn i midlertidige brakke. Dette er meningsløst og vil være et dårlig politisk handarbeid, som også kan skape uheldig motsetninger mellom integrering og innbyggerne i Øksnes.

Oppvekstmelding med dertil strukturmelding

Siden struktursaken kom opp i fjor høst, har vi fokusert på behovet for en grundig faglig og økonomisk utredning, før man tar avgjørelser i forhold til fremtidig skolestruktur i Øksnes. Stikkord i forhold til dette er:

Oppvekstmelding: Tar for seg det tilbudet vi skal gi den oppvoksende generasjon i Øksnes i forhold til barnehage, skole, kultur, fritidstilbud og lignende. - Mål og tiltak. Gjennom arbeidet med denne skal alle aktører fra velforeninger til idrettslag, elever, foreldre, ansatte, til kommunale enheter høres, og få mulighet til innspill.

Strukturmelding: Bygger på føringer som er gitt i oppvekstmeldingen.

Sp mener at når Oppvekstmeldingen og Strukturmeldingen er ferdig, da først vil det være grunnlag for politikerne som skoleeiere å ta en avgjørelse på bakgrunn av et bredt utredet saksmateriell. Det er barna og deres muligheter vi skal bygge fremtida på.

