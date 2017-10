– Jeg skjønte så inderlig vel hva Høyre mente, men forslaget var urealistisk

Meninger

Jeg er overrasket over at Høyre og Wessel Olsen prøver å fortelle innbyggerne at de har prioritert Bjørklundveien og i tillegg skylder på at jeg ikke har forstått hva de mente. Det er totalt skivebom.

For det første burde Roar Wessel Olsen forstå at det ikke er anledning å sette av penger for å få et prosjekt på anbud, uten at det settes av penger i økonomiplanen til selve investeringen. I tillegg tillater Roar Wessel Olsen seg å skape et inntrykk av at Høyre har prioritert Bjørklundveien. Det stemmer ikke, og det skjønner de aller fleste er umulig når man ikke setter av ei eneste krone til bygging av veien. Som de aller fleste vet er anbud ferskvare, det ville vært å bruke en halv million til ingenting. Det er etter mitt syn ikke særlig smart eller fornuftig bruk av offentlige penger.

For det andre nevner ikke Wessel Olsen med et ord at Høyre i forrige periode ikke prioriterte Bjørklundveien men bygde Fagerlundveien i stedet. Hvorfor ble ikke Bjørklundveien gjort ferdig først? Det eneste Wessel Olsen prøver på er å skape et inntrykk av at jeg ikke kan jobben min som møteleder eller som ordfører.

Jeg er spent på hvordan Høyre skal greie å prioritere Bjørklundveien framfor de andre viktige investeringene som vi står overfor i Sortland. Vi har allerede høy lånegjeld, som også Høyre har påpekt i forrige formannskapsmøte. I tillegg har regjeringen lagt fram et forslag til statsbudsjett som svekker kommuneøkonomi. Det betyr at de store investeringene i Sortland kan bli svært vanskelig å gjennomføre.

Tove Mette Bjørkmo

ordfører