Skal Vesterålen melde seg på VM, eller lage konferanser som spiller i 7. divisjon?

Meninger

I morgen 26. oktober arrangeres Vesterålskonferansen på Sortland. Jeg håper den blir vellykket, at noen har meldt seg på og klarer å finne fram.

For ingen av delene er veldig lett. Og markedsføringen av konferansen vitner ikke akkurat om at dette er en konferanse som har lyst på deltakere.

Tema for konferansen er visstnok «fremtiden». Da er det synd at arrangementet lever i fortiden.

Jeg har såvidt lest om konferansen tidligere, og oppdaget denne uka at den nærmet seg. Jeg har dessverre ikke tid eller mulighet til å delta - eller lyst, ut fra programmet - men av nysgjerrighet og som engasjert vesteråling ville jeg jo prøve å finne ut hva som skulle skje der.

Min oppdagelse av at konferansen nærmet seg, kom via en bannerannonse på blv.no. Man skulle tro at den ledet til program og mer informasjon.

Men nei, den ledet rett til en påmeldingsside. Uten noe som helst info om hva dette var eller noe som helst. Det var heller ikke mulig å finne mer informasjon.

Så jeg prøvde å finne fram til en nettside. Vesterålskonferansen har tilsynelatende ingen egen nettside. Sortland næringsforenings hjemmeside er «nede for vedlikehold», rett før det kanskje viktigste arrangementet i året og noen uker før julehandelen starter.

Jeg klarte å finne en Facebook-side for Vesterålskonferansen med 222 følgere. Hvor mye info finner jeg her? Kanskje et event på Facebook, med god informasjon? Nei, det siste arrangementet til denne Facebook-siden var Vesterålskonferansen 2014.

Hva er det så som postes på siden? En masse bilder som ser ut til å være en skjermdump fra en avisannonse med noe mer info om konferansen.

Jeg får i det minste med meg dato, sted, litt om tema og at flyvikingen Ola Giæver skal komme og snakke.

Resten av programmet er nesten umulig å lese, det er ingen oversikt over tidspunkter i programmet og nesten umulig å finne ut hvordan man skal melde seg på. Facebook-posten lenker ikke videre til mer informasjon eller påmelding, men man klarer kanskje å lese e-postadressen helt nederst.

Tema for konferansen er paradoksalt nok «fremtiden» og slagordet er «tenk samarbeid». Partnerne er blant andre DNB, Bladet Vesterålen og Revicom, samt næringsforeningene i Vesterålen.

Finansnæringen, avisbransjen og revisjonsselskapene er blant de bransjene i verden som virkelig utsettes for digitalisering og disrupsjon i våre tider.

Så om næringsforeningene ikke har kompetanse og ressurser til å lage solid informasjon, burde Norges største bank, regionens største revisjonsselskap og ikke minst regionavisen Bladet Vesterålen ha kompetanse til å hjelpe konferansen?

I fjor var jeg såvidt involvert som debattleder og fikk se bak kulissene på konferansen Agenda Nord-Norge i Alta.

Selakpet med samme navn eies av Sparebank1 Nord-Norge og ambisjonenene for landsdelen er verdensklasse - at nordnorske bedrifter må prestere helt i teten, og den samme ambisjonen gjelder for den årlige konferansen. Alt fra smilene i hotellresepsjonen til sekundene med musikk mellom det enkelte programpunkt.

Det var en stor og dyr produksjon med ressurser og profesjonelle aktører i hvert ledd.

Jeg har selv vært med på å arrangere småskala konferanser i Vesterålen, og vet at vi ikke snakker om Oslo spektrum.

Men man trenger ikke se lenger enn Harstadkonferansen for å finne et arrangement som både er proft, samler flere hundre personer og byr på spennende innhold.

Så om ikke verdensklasse, må Vesterålen klare å levere litt høyere nivå enn årets konferanse ser ut til å by på. Både på markedsføring, arrangement og ikke minst - program.

For fem år siden besøkte Bjørn Kjos konferansen på Sortland. Han snakket om å fly Evenes til Bangkok. Kanskje blir det en realitet når russisk luftrom blir åpnet for andre enn SAS.

Nord-Norge ser ut i verden - i viktige framtidsnæringer som fisk og reiseliv - de samme næringene som Vesterålen skal leve av framover.

Da er det smått paradoksalt av årets konferanse gjestes av Ola Giæver, som har startet et flyselskap i sinne, i hvert fall ikke lever opp til konferansens slagord om «samarbeid» - og så langt ikke leverer så mye verdensklasse.

Under årets konferanse skal det deles ut en næringslivspris. Det er mange rasende dyktige aktører i Vesterålen. Jeg vet ikke hvem som vinner, og håper det blir en fortjent vinner.

Men den går i hvert fall ikke til Vesterålskonferansen, næringsforeningene og samarbeidspartnerne.

For ordens skyld: Gard L. Michalsen har tidligere vært redaktør i VOL.no (red. anm.).