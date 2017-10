– Ultimatum skaffer oss ikke sterkere hær og heimevern

Meninger

Både Sp og Venstre er enige om at vi må styrke hær og heimevern, både med personal og utstyr. Der vi er uenige er hvordan vi best oppnår dette. Sp ønsker at Venstre skal være med på å forkaste Landmaktutredningen. De vil vende tommelen ned til hele utredningen, og dermed garantere steile fronter og stillstand. Venstre vil bruke den posisjonen vi har til å sikre at blant annet hær og heimevern kommer styrket ut av stortingsbehandlingen av Landmaktutredningen.

Grunnen til at Senterpartiets strategi ikke vil oppnå noen styrking av hær og heimevern er enkel. I forsvarspolitikken har Ap, Høyre og Frp funnet sammen. Dette flertallet gjør at Venstre, Sp og Krf ikke kan vinne kampen uten å få en eller flere av disse partiene over på vår side. Det gjør vi ikke ved å erklære krig før saken er behandlet på Stortinget. Det må vi gjøre gjennom forhandlinger. Alternativet er at Ap, Høyre og Frp igjen finner sammen, på bekostning av blant annet hær og heimevern.

De som har lest Landmaktutredningen vet også at det ikke bare er dårlige nyheter for norsk forsvarsevne. Regjeringen prioriterer investeringer i artilleri og luftvern. Det er viktig og riktig. Samtidig går de inn for å etablere et aktivt reservistsystem. Det trenger vi med dagens trusselbilde. Skulle vi forkaste hele landmaktutredningen ville vi også reversert disse framskrittene, uten å få noe igjen for det.

Venstre er bekymret for reduksjonen i antallet Heimevernsoldater, og vi mener regjeringen skyver et viktig problem foran seg når de sier at nye stridsvogner først skal være på plass etter 2025. Vi trenger en løsning som gjør at landmakten har tilstrekkelig oppgraderte stridsvogner i mellomtiden. Noe annet vil ikke være forsvarlig. Heimevernet kommer til å bli viktigere i de kommende årene, og vi trenger derfor mer enn 45.000 HV-soldater, ikke 38.000 som regjeringen lover. Når regjeringen ønsker å øke tilstedeværelsen i Finnmark, med en ny bataljon i Porsanger så er det gode nyheter. Men det kan ikke gå på bekostning av andre bataljoner.

Dessverre har ikke Venstre og Sp flertall for vår forsvarspolitikk på Stortinget. Derfor er det avgjørende at vi forhandler med regjeringspartiene. Ellers spiller vi oss selv ut på sidelinjen, og de som ønsker en svekket landmakt får ture frem slik de gjorde i forbindelse med Langtidsplanen for forsvaret. Venstre er et styringsparti, som ønsker gode løsninger for landets forsvarsevne. For å oppnå dette må vi forhandle. Det håper vi også Senterpartiet kommer til å gjøre.