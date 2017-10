– Det har vært en fin høst, men nå er beitesesongen over

Meninger

Vi har hatt en flott høst i Vesterålen, men nå har vi hatt de første frostnettene og vinteren er rett rundt hjørnet. Mattilsynet har de siste dagene fått mange henvendelser om dyr som fremdeles går ute, både i utmarka og på innmarka ved gårdsbrukene.

For både storfe, småfe og hest er det å få gå på beite et viktig gode i sommerhalvåret. Men når høsten er kommet så langt at det er minusgrader og lite næring i vekstene må dyreeierne enten ta dyra inn i fjøset eller legge til rette for at de kan trives utendørs også i vinterhalvåret.

Dyr som skal gå ute etter at tida for sommerbeite er over skal ha god tilgang på fôr og drikkevann. Når vi nå er i slutten av oktober betyr dette at dyra må få tildelt fôr dersom de fremdeles skal gå ute. Dersom barfrost eller snø gir fare for at dyra ikke har tilgang på ferskvann skal de ha kontinuerlig tilgang på drikkevann som ikke fryser.

Dyr som er ute i vinterhalvåret skal også ha tilgang på ly. Dette skal minst være et leskur som har tett tak og minst tre trette vegger. Alle dyra skal kunne legge seg ned i leskuret samtidig, og der skal de ha et underlag som holder seg tørt og rent, selv i øsregn og annet dårlig vær. Leskuret må holdes rent og få tilførsel av flis, halm eller annet lunt strø ved behov. Dyr som er syke, skadet eller er i fødsel skal ha tilgang på et eget rom som skal kunne varmes opp ved behov.

Til sist er det viktig at dyra får hyppig tilsyn. Dyr som går ute vinterstid a vil normalt trenge tilsyn minst en til to ganger om dagen, oftere rundt kalving/lamming.

Dersom folk er redd for at dyr går ute uten tilstrekkelig fôr, vann, ly eller tilsyn må de snarest mulig kontakte dyras eier. Det kan dreie seg om dyr som har tilgang til fôr og ly uten at det er tydelig for folk flest, men det kan også dreie seg om dyr som er kommet vekk uten at dyreeier vet hvor dyra går.

Dersom man ikke vet hvem som eier dyra kan Mattilsynet kontaktes på telefon 22400000. Det er lettere å finne frem til eieren dersom vi får vite hvilken farge dyret har på øremerkene.