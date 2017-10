– Fortau alene er ikke trafikksikkert nok

Meninger

Kommunestyret i Sortland skal torsdag ta stilling til hva slags trafikksikkerhetstiltak som skal etableres langs Sigerfjordveien fra YX-stasjonen til Sigerfjord skole.

Innstillingen fra formannskapet er gang-og sykkelsti fra stasjonen til Langbakkveien. Videre fortausløsning med fysisk skille fra veibanen fra Langbakkveien til skolen.

Som daglig bruker av veien vet jeg at det ferdes mange barn og fotgjengere langs veien. Ei fortausløsning, lik den som i dag er ved Sigerfjord barnehage, er etter min mening ikke trafikksikker. Barn sykler ofte ned i grøfta og opp på veien. En bil som får skrens, vil lett havne på gang- og sykkelstien. På samme måte som en har midtdelere for å hindre frontkollisjoner, mener jeg at fysisk skille mellom veibane og myke trafikanter er det mest trafikksikre.

Jeg håper derfor at kommunestyret kan enes om fortausløsning med dobbelsidig autovern langs hele den aktuelle strekningen i dette prosjektet. Først da kan en føle seg trygg, både som fotgjenger, sykelist og bilist.

Ved å gå inn for et slikt opplegg vil en også redusere ulempene for de grunneierne som blir berørt. En trenger ikke like stor bredde som til en gang- og sykkelsti.

Det er vel også realistisk å tro at ei slik løsning vil redusere kostnadene på prosjektet.

Hilsen en håpefull høyremedlem,

Arne Emil Iversen