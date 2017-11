Et demokratiproblem – for hvem?

Meninger

Oljeminister Søviknes er bekymra for demokratiet i saka om et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja, skriver leder i Folkeaksjonen for oljefritt LoVeSe, Wenche Cumming.

Det er også vi i Folkeaksjonen, for hvis FrP, H og AP går sammen om å åpne området for petroleumsaktivitet, så gjør de det mot et økende antall av egne velgere og flertallet i befolkninga. Det har vi solide tall for.

Grunnlaget er data fra Norsk Medborgerpanel, en undesøkelse som er gjort vår og høst i årene 2014 til 2017.

Undersøkelsen viser at 41 prosent av FrPs velgere sier nei til oljeboring i LoVeSe, det er ei økning på 12 prosent fra høst 2016 til vår 2017. I Høyre har motstanden økt fra 32 prosent til 45 prosent, og blant Aps velgere sier nå hele 63 prosent nei. Antallet som vil åpne, er synkende.

Også i de forskjellige landsdelene er det, sagt på forskerspråk, en signifikant statistisk økning i støtte til vern. Til og med på Vestlandet sier 57 prosent at Lofoten, Vesterålen og Senja må vernes mot petroleumsaktivitet. Dette til tross for at Vestlandet er den landsdelen som vil tjene mest på at oljenæringa får slippe til i nord.

I hele landet sier kun 27 prosent av befolkninga et klart ja til oljeboring i LoVeSe.

Oljeminister Søviknes har nok et større demokratisk problem enn «småpartiene» som arbeider i tråd med det flertallet av deres velgere vil.