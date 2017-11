– Venste på tur inn i regjeringen

Meninger

Partiet Venstre fikk ikke tillit hos velgerne i Nordland. Med 3509 stemmer fikk partiet en solid tilbakegang på hele 29 prosent sammenlignet med stortingsvalget i 2013.

En av flaggsaken til Venstre i valgkampen var varig vern av havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Dersom vi legger valgresultatet i Nordland til grunn, og ikke minst Venstres katastrofevalg i Lofoten og Vesterålen, hvor partiet kun fikk 823 stemmer som er en tilbakegang på formidable 46 prosent sammenlignet med forrige stortingsvalg, kan vi trygt konkludere med at partiets politiske budskap har spilt falitt blant nordlendingene.



Med Venstrers valgresultatet i Nordland som bakteppe, og ikke minst i Lofoten og Vesterålen, fortoner det seg som udemokratisk og svikaktig dersom Høyre og Frp, som begge har enstemmige landsmøtevedtak om konsekvensutredning, nok en gang i forhandlinger gir etter for kravet om konsekvensutredning av havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.

I en artikkel i Dagsavisen under tittelen «Venstre på vei inn i regjering», skriver sjefredaktør i Dagsavisen Arne Strand at Venstre går til forhandlingene med flere tøffe krav, blant annet vern mot oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja. Han tror Erna Solberg i forhandlingene vil si nei til oljeboring i Lofoten for å få et ja fra Trine Skei Grande.

I demokratiets navn vil vi minne Erna Solberg og Siv Jensen på at det har vært ¾ flertall på Stortinget for konsekvensutredning i de to siste stortingsperiodene og at 121 av 169 representanter i det nyvalgte stortinget er for konsekvensutredning. Nå er det på tide at vernekravet fra Venstre, som nesten er utryddet i Nord-Norge og langs kysten av Vest- Sørlandet, blir avvist.