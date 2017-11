Meninger

Det er på grunn av henvendelser som dette at vi i Pensjonistforbundet Nordland ikke gir oss: Å frata pensjonister muligheten til å få utbetalingsmeldingen for pensjon i posten, er å stenge dem ute fra vesentlig informasjon om egen økonomisk situasjon. Saken er nå til behandling i Stortinget, og det er på tide at våre lokale politikere engasjerer seg på vegne av sine ikke-digitale innbyggere.

Mange pensjonister håndterer digitale medier godt. Denne kampen handler om gruppen som verken har tilgang til digitale medier, eller klarer å bruke nav.no.

Mange som ikke klarer å logge seg inn på nav.no, har blitt bedt om å søke hjelp fra familie eller naboer. Det er et dårlig råd! Ikke alle har nære hjelpere som kan hjelpe dem. Men viktigst: Å dele egen BankID kan regnes som grovt uaktsomt, og eldre kan risikere å bli erstatningsansvarlige for tap dersom de blir svindlet. Dessverre har vi mange eksempler på at eldre har blitt økonomisk utnyttet av mennesker som står dem nær.

Å ringe Nav kontaktsenter for hjelp, fungerer dårlig for mange. Det er lang ventetid. Mange eldre sliter med dårlig hørsel. Enkelte kan også oppleve det som vanskelig å forstå informasjonen over telefon.

Vi oppfordrer våre stortingspolitikere og andre i partiene til å melde seg på debatten. Det er på tide å vise eldre den respekten de fortjener.