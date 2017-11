– Folkets klimasøksmål

Meninger

Denne uka starter norgeshistoriens første klimarettssak i Oslo tingrett. Greenpeace og Natur og Ungdom har saksøkt staten for å bryte Grunnlovens miljøparagraf ved å dele ut nye oljelisenser i Barentshavet. Besteforeldrenes klimaaksjon er partshjelp og møter også i retten.

Kun uker etter at Norge signerte Parisavtalen i fjor, delte regjeringen ut nye oljelisenser rekordlangt nord i Arktis. Grunnlovens miljøparagraf sikrer at enhver har rett til et godt miljø og vi mener at utdelingen av oljelisensene bryter med denne retten.

I Parisavtalen har Norge forpliktet seg til å gjøre vårt beste for å begrense den globale oppvarmingen. Klimaforskningen fastslår at det ikke er plass til ny olje, kull eller gass om vi skal begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader. Likevel deler Norge ut nye oljelisenser, på tross av hva vitenskapen viser.

Klimasøksmålet er folkets rettssak og vi tar staten til retten på vegne av folket. Det er fremmet for domstolen for å sikre ikke bare nordmenns, men alle menneskers rett til et sunt miljø og et levelig klima. Vi håper at rettssaken gjør det tydelig at den oljepolitikken Norge fører er i strid med den miljøpolitikken som trengs for å unngå de verste konsekvensene av klimaendringer.