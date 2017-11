– Bli kjent med barns rettigheter

Meninger

20. november er FNs internasjonale barnerettighetsdag. Da feirer vi den dagen da FN vedtok barns menneskerettigheter – altså barnekonvensjonen.

Norge er et av verdens beste land å vokse opp i, og barns rettigheter står sterkt. Likevel er vi ikke i mål. Min jobb som barneombud er å passe på at de som styrer Norge følger disse rettighetene.

En rettighet er lite verdt hvis du ikke vet at du har den. Derfor er det en forutsetning at alle, både barn og voksne, forstår hva barns rettigheter er. La oss derfor bruke FNs internasjonale barnerettighetsdag til å rette søkelyset mot barns rettigheter.

Kunnskapen om disse rettighetene må nå ut til alle nivåer i samfunnet, og den må brukes aktivt når voksne tar beslutninger som angår barn.

Barns rettigheter er gjeldende fra den dagen barna blir født og fram til de fyller 18 år.

En av disse rettighetene er retten til å bli hørt. Barn har rett til å bli hørt i saker som handler om dem, både i familien og der barna vokser opp. Meningene deres skal respekteres, og de skal tas med når voksne tar beslutninger i saker som vedrører dem.

Alle barn har også rett til beskyttelse mot det som kan være skadelig for barn. Hvis barnet vokser opp under forhold som ikke er trygge, skal staten hjelpe til med å skaffe barnet den hjelpen det trenger.

Barn har blant annet rett til å bli beskyttet mot psykisk og fysisk vold i familien, og mot krenkelser på skolen. Barn har rett til å utvikle seg i trygge og gode rammer, i familien og i samfunnet der de bor.

Ingen barn skal diskrimineres for den de er. Ulik fysisk eller psykisk helse hos barn skal ikke være et hinder for å kunne delta i samfunnet. Kjønn, nasjonal bakgrunn eller kognitive evner skal ikke stoppe barn fra å få en verdig oppvekst. Staten må legge forholdene til rette, slik at barn kan delta i samfunnet ut fra sine egne forutsetninger.

Når voksne skal bestemme noe som har med barn å gjøre, så skal de alltid vurdere hva som er best for barna. Det gjelder i familien, eller i beslutninger som noen tar for grupper med barn, for eksempel i kommunen der de bor. Hvis foreldre eller beslutningstakere bestemmer noe annet enn det som er best for barna, så skal de ha veldig gode grunner for å gjøre det.

Bruk gjerne FNs internasjonale barnerettighetsdag til å ta en sjekk: Hva kan jeg gjøre bedre for barna der jeg bor?