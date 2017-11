– Kunnskapsskolen gir muligheter for alle

Meninger

Høyre jobber for et samfunn med muligheter for alle. Uansett hvem du er og hvor du kommer fra, skal du ha de samme mulighetene til å lykkes og nå dine mål og drømmer i livet.

Sammen med dyktige lærere er regjeringen i gang med å skape en kunnskapsskole med muligheter for alle. Og etter fire år med kunnskapsminister fra Høyre er norsk skole på rett vei. Elevene lærer mer, de er mer til stede i klasserommet og flere fullfører videregående skole.

Samtidig er det fremdeles nok av utfordringer å ta tak i. Vi vet at elever som ikke fanges opp tidlig risikerer å oppleve nederlag på nederlag gjennom skoleløpet og ofte faller fra. Derfor er det så viktig at vi setter inn innsatsen tidlig, med faglig oppdaterte lærere og lav terskel for hjelp. Vi må jobbe for at gutten på bakerste rad ikke gir opp.

En annen utfordring er at siden finanskrisen har stadig flere unge blitt stående utenfor arbeid og utdanning. Tusenvis har stått uten fullført videregående og uten retten til å gjøre noe med det. De har rett og slett falt mellom to stoler – ungdomsretten og voksenretten. Gjennom regjeringens melding om livslang læring har vi nå endret opplæringsloven slik at de unge får rett til å fullføre videregående. Det gjør at de kan komme seg i videre utdanning og ut i arbeid. Det gir selvstendighet og verdighet for den enkelte.

Vi bor i et land med små forskjeller og høy tillit mellom folk. For at det skal fortsette å være slik, må vi skape en skole med muligheter for alle. Med Høyre skal vi fortsette å satse på læreren, på tidlig innsats, på et yrkesfagløft og på tiltak for å redusere frafallet i videregående skole.

Sammen skaper vi kunnskapsskolen, der flere lærer mer og ingen elever blir stående igjen.