– Arbeiderpartiet bygger bredbånd

Meninger

Arbeiderpartiet foreslår å investere en halv milliard kroner i bredbånd for neste år. 430 millioner kroner mer enn Høyre/Frp-regjeringen. Aktiv politikk må til om vi skal sørge for og støtte oppunder bredbåndsutbygging til alle.

Da vi bygde ut telefonlinjer og strømnett i Norge, var vi bestemt på det skulle komme alle til gode. På samme måte trenger folk i hele landet internettilgang i dag. Frp/Høyre-regjeringen aksepterer at det kan bygges opp et nytt klasseskille med sin passive holdning om at markedet i praksis skal ha ansvaret for utbygging av bredbånd alene.

Tilgang til internett har på flere måter blitt grunnleggende infrastruktur i dagens samfunn. Enten det er unger som skal gjøre lekser, eller bønder som må levere informasjon om drifta, må de i stadig økende grad gjøre dette på nett. Helt siden andre verdenskrig har vi vært bestemt på at folk skal kunne bo og ha de samme rettighetene i hele landet. Når regjeringen mener markedet nå skal ha ansvar for grunnleggende infrastruktur, settes denne seieren i praksis på prøve. Det kan skapes et klasseskille mellom familier og personer som har tilgang til nett som grunnleggende infrastruktur, og de som ikke har det.

Vi skal ha arbeidsplasser og kunne bo i hele landet vårt. Derfor er det viktig at fellesskapet gjør en skikkelig investering i den nødvendige infrastrukturen med bredbånd.