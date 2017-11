– Kritikerne tok feil – Fraværsgrensen fungerer

Meninger

HVA SAKEN GJELDER: Utdanningsdirektoratet publiserer de endelige fraværstallene for skoleåret 2016/2017. Fraværet har gått ned i alle fylker. Utdanningsdirektoratet publiserer samtidig den første delrapporten fra evalueringen av fraværsgrensen.

Å stille krav til at elevene møter opp på skolen er å bry seg. Vi gjør elevene i videregående opplæring en stor bjørnetjeneste hvis vi ikke stiller tydelige krav til oppmøte. For at elevene skal lære må de være til stede i klasserommet, sier Stortingspolitiker Margunn Ebbesen fra Høyre.

I Nordland går fraværet kraftig ned. Dagfraværet har gått ned fra 5 til 3 dager. Det må vi være fornøyd med siden det er en stor sammenheng mellom tilstedeværelse på skolen og frafall, sier Ebbesen.

En undersøkelse gjennomført av Norstat på oppdrag fra Høyre viser at det er størst oppslutning rundt en fraværsgrense i videregående i Nord-Norge. 53 prosent er enig i at vi skal ha en fraværsgrense. Høyre slår ring rundt fraværsgrensen og jeg er glad for at flertallet av nordlendingene også gjør det.

Det er ekstra hyggelig at flere elever får vurdering i fag. Tallene viser at andelen som ikke får vurdering i fag går ned med over én prosent i Nordland, fortsetter Ebbesen. Det er den største nedgang i hele landet. Dette viser at grensen sikrer bedre tilstedeværelse på skolen gjennom året. Det sier i alle fall meg at det ikke lenger er noen tvil om at fraværsgrensen fungerer, derfor håper jeg det nå blir ro rundt fraværsreglene i hele forsøksperioden som varer i tre år.

Mange var bekymret for hvordan fraværsgrensen ville slå ut for de mest utsatte elevene. De endelige tallene viser at fraværsgrensen også har vært bra for elever med høyt fravær. Utsatte elever blir fanget opp tidlig og får mer hjelp fra skolene enn tidligere. Fraværsgrensen fungerer som et verktøy for å fange opp elever tidligere. Det er jeg glad for.

HVA VISER DEN FØRSTE DELRAPPORTEN: