Styrelederen slår alarm: – Øyrikets symfoniorkester er truet

Meninger

Et slikt beløp er en forutsetning for at LVO skal kunne drive videre. LVO er et desentralisert, regionalt symfoniorkester i nordre Nordland som ni kommuner og Nordland fylkeskommune har tatt sin del av ansvaret for gjennom 42 år. I tillegg legges det ned et betydelig frivillig arbeid og medlemmene prøver å få til best mulig egeninntjening for å sikre dette musikktilbudet.

I denne tiden hvor LVOs fremtid er truet, har jeg som styreleder behov for å si noe om hva dette orkesteret er og situasjonen LVO står i.

Norsk musikkliv og LVO

Arve Tellefsen var i vår solist med LVO i Bø og Øksnes. I et brev til Nordland fylkeskommune skrev han blant annet: Men det som gledet meg spesielt under oppholdet, var å se en rekruttering som jeg tror du må lete lenge rundt i Norge for å finne maken til. Det var oppsiktsvekkende flott rekruttering av unge talentfulle musikere i dette orkestret. Det ser ut til at LVO har en trylleformel. … Helt ærlig, jeg har aldri sett maken. Norsk musikkliv trenger LVO!

Hva er LVO?

Orkesteret består av rundt 45 amatørmusikere fra Lofoten og Vesterålen der over en tredjedel er under 18 år. Den yngste er 14, den eldste 84 år. I tillegg kommer profesjonelle som engasjeres fra konsert til konsert etter behov og gjør LVO til et semiprofesjonelt orkester.

LVO er en treningsarena for unge musikere i kulturskolene og musikklinja, Sortland vgs. Det er et kulturtilbud til befolkningen i Lofoten og Vesterålen som får mulighet til å oppleve symfonisk musikk og ofte solister i førstedivisjon. Det er et 42 år gammelt samarbeidsprosjekt mellom frivillige og profesjonelle. Det er altså et viktig, desentralisert kulturtilbud innfor musikk som ikke har sin make i landet.

Komplisert drift

Driften er komplisert fordi orkesteret ikke har noen fast fysisk base slik de fleste tilsvarende orkestre eller korps har. Medlemmene bor spredt. Fra Andenes i nord til Reine i sør er det 300 km. Et styre med medlemmer fra Lofoten og Vesterålen driver orkesteret sammen med en profesjonell produsent.

Hvert annet år arrangerer orkesteret enten en juniorsamling der unge fra kulturskolene inviteres med slik som nylig i Sørvågen, eller en Unge talenter-konsert som i fjor var på Stokmarknes der de som vil videre fram får en mulighet som solister.

LVO er en arena for videre musikkengasjement hos unge mennesker.

Yrkesmusikere

Rundt 35 av de som har «vokst opp» i LVO er i dag profesjonelle musikere og musikklærere rundt i Norge og i utlandet. For mange av dem var møtet med symfonisk musikk og profesjonelle instruktører i LVO avgjørende for valg av levevei. Noen av dem er tilbake i Lofoten og Vesterålen som musikklærere og musikere i faste kulturskolestillinger, andre engasjeres til LVO-konserter etter behov.

Litt spøkefullt sagt kan man beskrive LVO som en slags geriljaorganisasjon som slår til med konserter i hele øyriket etter en turneplan. Gjennom 42 år har orkesteret hatt konserter i vel 25 idrettshaller, kinoer, ungdomshus, kirker, bygdehus og kulturhus i alle 9 kommuner. Også Værøy og Røst har fått besøk.

LVO er på mange måter et eksempel på billig, desentralisert kulturpolitikk i praksis.

Fylkeskommunalt initiativ

Litt nær historie. Nordland fylkeskommune tok for 10 år siden selv initiativ til å få til fast fylkeskommunal støtte for orkesteret. Dette kom i gang gjennom et 3-årig spleiselag med Norsk kulturråd. I 2014 sto det kr 350 000,- på fylkeskulturbudsjettet merket LVO, men beløpet ble strøket uten varsel i 2015. Etter engasjement fra politikere i regionen bevilget fylkeskommunen et «omstillingstilskudd» for 2016 og 2017, men fra 2018 kr 0,-. Der står LVO nå.

Som forutsatt har LVO gått gjennom en omstilling bl.a. ved å si opp daglig leder i 40% stilling og i stedet å engasjere en timebetalt produsent. Det er innført en arbeidsdelingsmodell i styret som reduserer driftsutgiftene. Unge og voksne medlemmer må betale mer for å få være med å spille. Lokalt næringsliv har spesielle tilfeller stilt opp. Likevel er det behov for en offentlig grunnfinansiering på til sammen vel kr 450 000,-. for å planlegge og drive orkesteret med jevnlig konserter og samlinger i alle de 9 kommunene. I dag dekker kommunene i LoVe kr 160 000,- med 3,- pr innbygger. Resten har fylkeskommunen de siste årene betalt.

Leve ÆLVEO!

Da orkesterdriften var truet for et par år siden og LVO skulle feire 40 år, forærte komponisten Ketil Vea orkesteret en jubileumsfanfare som ham kalte for Leve ÆLVEO! Den åpnet jubileumskonsertene både i Svolvær og på Sortland. Mange håper fortsatt på at LVO skal få økonomisk kraft til å overleve.