– Klimarettssaken - en seier for miljøet

Meninger

Det har vært to interessante og viktige uker i Oslo tingrett. Vi mener at staten har brutt Grunnlovens paragraf 112 gjennom tildeling av oljelisenser i Barentshavet. Uavhengig av hva dommen blir, har klimarettssaken allerede vært en seier for samfunnet. Vi har skapt debatt og sett en helt ny deltagelse rundt klimaspørsmålet. Klima har fått en plass i norsk rett, på lik linje med andre samfunnsspørsmål, og vi har påvist grove feil når det kommer til samfunnsøkonomi og klimaeffekt i statens utredninger.

Steile fronter til siste dag i klimarettssaken Tildelingen av lisenser for oljeleting i Barentshavet må kjennes ugyldig, krever miljøorganisasjonene som har saksøkt staten for brudd på Grunnloven.

Staten har argumentert for at Norge gjør nok for klimaet. Realiteten er at klimapolitikken er på kollisjonskurs med både Parisavtalen og Grunnloven. Vi klarer simpelthen ikke å kutte i utslippene våre så lenge oljenæringen får fortsette å vokse. Norge gjør enkelte, gode klimatiltak, men de blekner alle i forhold til Norges største forurenser: oljeindustrien. Klimagassutslippene vi forsøker å stanse gjennom dette klimasøksmålet kan tilsvare tolv ganger Norges årlige utslipp.

Gjennom klimasøksmålet har vi forsøkt å vise at også staten må følge norsk lov. Da Stortinget vedtok paragraf 112 i Grunnloven, innskrenket de med viten og vilje sitt eget handlingsrom til å vedta klima- og miljøskadelige tiltak. Stortinget visste hva de gjorde. Det kan være vanskelig å si nei til raske penger. Derfor trenger fremtidige generasjoner rettslig beskyttelse.

Nå venter vi spent på dommen som forventes i januar. Uansett utfall vil prosessen få store konsekvenser for både miljøvern, klima og Norges oljeforvaltning i tiden som kommer.