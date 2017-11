– Vil ha slutt på sommerstenging av legekontoret

Meninger

Melbu Lokalutvalg ønsker å komme med følgende uttalelse i forbindelse med at Melbu legekontor ble holdt sommerstengt i seks uker siste sommer:

Sommerstengingen ble annonsert kun kort tid før iverksettelse, uten forutgående dialog, informasjon mv. Lokalutvalget har mottatt flere henvendelser vedr. sommerstengingen, både fra brukere av legekontoret og pårørende til brukere.

Videre meldes det om problemer i forhold til hjemmesykepleiens virksomhet, herunder legebesøk og laboratorieprøver for pasienter tilknyttet ordningen. Alle som har henvendt seg er kritisk til at et så viktig tilbud, både når det gjelder legekonsultasjoner og laboratorievirksomheten, holder stengt på sommeren. Befolkningsgrunnlaget tilknyttet kontoret (Melbu, sørsiden av Hadseløya og Strandlandet/Raftsundområdet), utgjør cirka 2 500 mennesker, og er i overkant stort nok til helårsdrift ved kontoret.

For eldre, barn, brukere fra Strandlandet/Raftsundområdet og brukere av legekontoret som ikke disponerer egen bil, har stengingen medført store negative konsekvenser. Antall bussavganger mellom Melbu og Stokmarknes er som kjent få, og medfører at bruk av buss medfører at en kort lege- el. laboratoriebesøk betinger reisetid på nærmest en hel arbeidsdag. Lokalutvalget er bekymret for at redusert tilgjengelighet til legetjenesten har fått/kan få store negative følger for pasientene, fordi pasienter rett og slett unnlater å oppsøke lege fordi dette blir for krevende. Det samme gjelder viktig prøvetaking av syke og eldre.

Pårørende har fortalt om prøver som er blitt kassert av hjemmetjenesten fordi det ikke er mulig å få de levert til testing innenfor tidsintervall som kreves for prøvesvar. Lokalutvalget vil på det sterkeste anmode om at praksis med sommerstenging av legekontoret på Melbu opphører.