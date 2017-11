«Rødt sier nei til hotellplaner ved Sortland Senter»

Meninger

Ut fra dagens situasjon og framskriving av utviklinga noen tiår vil det være behov for et nytt, større hotell på Sortland og Vesterålen. Behovet vurderes særlig ut fra det vi ser innen reiseliv, større arrangementet og konferanser. Sjøl om deler av denne utvikling i global, miljø sammenheng neppe er bærekraftig, vil Rødt i utgangspunktet være positiv til at kommunen innafor stramme grenser skal legge til rette for ei slik utbygging.

I disse dager er det kjent at eiendomsinvestorer vurderer å bygge hotell med boliger og de ønsker å sette i gang en reguleringsplan med hotell for minst 150 rom, etasjehøyde på opptil 16 etasjer på ei utvida fylling ved Sortland Senter, kvartal 23. Investering er kalkulert til opptil 300 millioner.

På tidspunkt for søknad om reguleringsplan har prosjektet ingen aktuelle driver av det planlagte hotellet. Et viktig poeng fra investorene er nettopp at bygget skal være så høyt – skal være et signalbygg – og innafor de tomtearealene og antall rom det her er snakk, må det nok bygges i så stor høyde. Like nord og sør for et slik prosjekt, er det allerede gitt tillatelse til bygging av større boligprosjekter. Sortland kommune ved formannskapet skal 30.november avgjøre om det skal settes i gang reguleringsplan med sikte på realisering av hotellprosjektet. I utgangspunktet vil utarbeidelsen av en reguleringsplan ikke forplikte til å gjennomføre de prosjektene som det legges planer for. Utarbeidelse og kostnadene med å sette i gang en slik reguleringsplan er investorenes ansvar.

Rødt har som utgangspunkt at det må være mer enn 50% sjanse for gjennomføring av et slikt prosjekt for at partiet skal gå inn for å starte arbeidet med en reguleringsplan. Noe annet vil etter vår mening være useriøst. Rødt er ikke der og vil derfor ikke støtte at dette prosjektet får gå i gang med reguleringsplan utfra det konseptet som er framlagt. Vi understreker at vi ikke med dette har avvist eventuelle andre planer om et stort, nytt hotell på Sortland.

Våre viktigste argumenter for å avvise støtte til akkurat dette prosjektet er følgende:

Hotellet vil klemme seg inn i et område der det er bygd og allerede er bestemt at det skal bygges en rekke nye boliger både like i sør og i nord. Gjennom arbeidet med disse boligprosjektene, er det blitt tydelig at høyhus sterkt vil forringe kvaliteten på bomiljøet. Hotellprosjektet planlegges med en høyde på over det dobbelte av det som allerede er vedtatt tillatt i området. Det er også viktig for Rødt at utbygging av hotell her, med stor sannsynlighet vil kreve betydelige bidrag til investering- og driftsutgifter fra kommunens side – knytta til grunnleggende infrastruktur. Med kommunens økonomiske situasjon nå og det vi ser for framtida, er dette ikke noe vi kan gå for.

Etter Rødts oppfatning må de tomteplanene som allerede er lagt inn med et hotell i denne størrelsen ved Kulturfabrikken også være en del av argumentasjonen i denne saka. Vel er det ikke kommunen som uansett skal bygge eller drive hotell og kommunen kan heller ikke pålegge noen å gjøre det, men kommunen kan innafor noen rammer avgjøre hvor tiltak skal igangsettes. Dersom investorer mener det er mulig å bygge/drive et stort hotell i Sortland, er det vanskelig å tenke seg til at dette ikke også kan gjøres på ei anna tomt som vil ha nesten samme beliggenhet ved sjøkanten som det som nå skal behandles. En viktig forskjell på beliggenheten til Sortland Senter og Kulturfabrikken er at ved Kulturfabrikken er det allerede lagt til rette med viktig infrastrukturen i bakken, her er allerede bedre parkeringsarealer og ikke minst – området vil ikke skjemme boligområder. Et hotell i dette område vil også tilføre hotelldrifta et positivt element gjennom et mulig samarbeid med Kulturfabrikken og dermed styrke driften også av kulturhuset. Blant annet fins det allerede ulike tilbud til konferanse- og møtesaler i umiddelbar nærhet. Rødt er også opptatt av at å legge et stort hotell i sørenden av sentrum, utvilsomt vil føre til forskyving av tyngdepunktet av sosiale og kulturelle aktiviteter. Dette kan også ha betydning for en videre utvikling av torgområdet som et sosial/kulturelt senter i bybilde.

Med å starte reguleringsplan på Sortland Senter-området, signalisere kommunen temmelig sterkt at kommunen gjerne skrinlegger opprinnelig plan om å bygge hotell ved Kulturfabrikken. Det er fortsatt usikkerhet om det er mulig med investorer som er interessert i å bygge/drive hotell ved Kulturfabrikken. Etter Rødts oppfatning er det i den sammenheng oppløftende at Kulturfabrikken eiendom nå i november-17 sier følgende: «Vi jobber videre med vårt prosjekt å få hotell på hotelltomta ved Kulturfabrikken, og har konkrete kontakter i den sammenheng.»

Rødt mener at hotelltomta ved Kulturfabrikken er den beste egna tomta for et stort hotell på Sortland både plasseringsmessig i sentrum, i forhold til mulig samarbeid med Kulturfabrikken og økonomisk for kommunen. Det foreslåtte området ved Sortland Senter skaper problematiske forhold til naboeiendommene, fordrer er helt unødvendig høyhus, skaper sannsynligvis en ugunstig forskyving og oppsplitting av vanlige sentrumsfunksjoner i et lite kystbysentrum og vil antakelig føre til større utgifter for kommunen. Om det er noen planer for Sortland Hotell som nylig har åpna en ny fløy og med det har mer enn 100 rom tilgjengelig, forblir ukjent.