– Dyretragediene på Nordlandsbanen er helt uakseptable

Meninger

Igjen har vi fått oppleve en dyretragedie på Nordlandsbanen. Over 100 rein ble meiet ned i løpet av et par dager sør for Mosjøen. Og det på tross av reineiers varsling til Bane Nord om at det var rein i det aktuelle området.

Det er ingen jernbanestrekninger i landet som er så utsatt som Nordlandsbanen med påkjørsler for elg og rein. Fra 2012 og frem til i dag er nærmere 500 rein og rundt 400 elger påkjørt og drept sør for Saltfjellet. Bare i Rana Kommune er det mellom 50 – 90 elgpåkjørsler hvert eneste år.

En rekke tiltak ble foreslått av fylkestinget gjennom behandling av høringsutkastet til regional plan for høstbart vilt og innlandsfiske i 2015. De foreslåtte tiltakene er ikke iverksatt eller er i beste fall nedslående, og de siste års påkjørsler viser at det kreves en ny behandling av saken.

Ved bruk av såkalte «hot spots», ny GPS teknologi og med stengsler som permanente gjerder bør det være flere muligheter for å gjennomføre effektive tiltak. En rask kartlegging av disse tragediene viser at enkelte strekninger er mer utsatte enn andre, og eventuelle tiltak må kunne settes inn der det skjer oftest. Private grunneiere i Rana satte for 20 år siden opp gjerder på noen utsatte strekninger i Dunderlandsdalen og har vist seg å være svært effektivt. Permanente gjerder ble for noen år siden satt opp på Saltfjellet, noe som har gjort at antallet påkjørte rein er sterkt redusert.

Utfordringen er at det er mange parter som skal involveres hvis formålet er å komme fram til presise tiltak for å få til akseptable varige løsninger Det kan synes som det er uklare ansvarsforhold knyttet til denne problematikken som gjør at saken lett kan havne mellom to stoler. På den bakgrunn tillater jeg meg å stille følgende spørsmål til fylkesrådet: