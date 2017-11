Krever habilitetssvar fra administrasjonen

Meninger

Jeg henvendte meg i en e-mail til Janne Kankaala, 21.11.2017, hvor jeg ba om å få begrunnelsen for bl.a. hans antydning om at jeg var inhabil. Svaret er for meg ikke oppklarende, og dermed ikke tilfredstillende. Jeg får en henvisning til Forvaltningsloven, som jeg fra før er kjent med, men ikke en begrunnelse hvorfor spørsmålet blir tatt opp hver gang saken om «Adkomstvei til Sandviksbakken og Vornes» blit tatt opp – senest under sak: 105/2017.

I forbindelse med en høring i 2016 var veitraseen «Torstein Reinholdsensvei» inntegnet over eiendommene G.nr. 65/89 og G.nar. 65/234. Disse eiendommene eies av et selskap hvor jeg er hovedaksjonær. Det var derfor naturlig for meg å melde meg inhabil når saken kom opp på møtet i TU i mars.

Når jeg så fikk lest sakspapirene i sak PS 023/2017, ble det klart for meg at det var valgt en annen trasé enn den som var skissert i saken som jeg hadde uttalt meg til i høringen.

På side 12 i vedlegg nr ID 168603. «Planbeskrivelse 16.02.2017» under pkt. 6 står det følgende: «Kommunens kommentar: Den tenkte nye traseen berører ikke eiendommene som er omtalt, og vil trolig i liten grad berøre selv med mindre justeringer». Med bakgrunn i dette erklærte møtet i TU meg som habil.

Hovedutvalg teknisk og administrasjonen i Øksnes: Uenige om habilitet i veisak En Høyre-representant i hovedutvalg teknisk i Øksnes ble i en veisak vurdert inhabil i ett møte og habil i det neste. Administrasjonen i Øksnes kommune har rådført seg med Fylkesmannen, og mener representanten burde vært inhabil i begge. De rådet utvalget til å behandle saken på nytt. Det avviste hovedutvalget denne uken.

Som det fremgår av teksten i e-mailen til Janne Kankaala av 21.11.2017. er hans begrunnelse at når jeg en gang har vært inhabil, så er jeg (for alltid) inhabil i en sak. Jeg mener at vurderingen til TU og undertegnede er basert på endrede forutsetninger.

Spørsmålet har ikke noe betydning for sakens utfall – ref. Forvaltningsloven § 42. Min integritet er imidlertid blitt satt i tvil i media, i anonyme brev og i alle sammenhenger av «aksjonsgruppa», samt av kommunestyrerepresentanter slik at det er viktig for meg å få et klart svar fra forvaltningen.

Inge L. Nilsen

---------------------------------------------------------------------------------

Vedlegg - epost fra kommunalsjef teknisk Janne Kankaala til Inge Nilsen 21.11.2017:

Hei,

Forvaltningsavdelingen har kontaktet Fylkesmannen per telefon i juni. Vi har ikke sendt skriftlig henvendelse ang. denne saken.

Administrasjonen diskuterte med Fylkesmannen om følgende:

- Forvaltningsloven §6 a) og b) (når vedkommende selv er part eller slekt som er part), andre avsnitt i §6: Likeså er han ugild når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet; blant annet skal legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for ham selv eller noen som han har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om ugildhetsinnsigelse er reist av en part.

- Det andre punktet FM dro fram var veileder ”Habilitet i kommuner og fylkeskommuner - Om inhabilitetsreglene i forvaltningsloven og kommuneloven”, kapittel 2.2: ”Hva må den inhabile avstå fra å gjøre? En som er inhabil må avstå fra å «tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse i en forvaltningssak». ”

Link til veileder:

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/krd/vedlegg/komm/veiledere/habilitet_i_kommuner_og_fylkeskommuner.pdf

Med hilsen

Janne Kankaala