– Folket mot pelskåpa

Meninger

Ifølge en ny opinionsundersøkelse Dyrevernalliansen har fått utført av SynoInt, har færre enn én av ti nordmenn gått til innkjøp av klær med ekte pels de siste fem årene. Hele fire av fem av dem som har en mening om saken, sier at det er galt å drive oppdrett av dyr i bur til pels.

Dette samsvarer med signaler fra resten av Europa, der stadig flere land velger å forby næringen, eller gjør det så dyrt å drive med pels at industrien i praksis avvikles. De store motehusene går etter, med Gucci som siste i rekken til å droppe ekte pels i sine kolleksjoner. – Jeg synes ikke pels er moderne lenger, sa deres administrerende direktør da han kunngjorde nyheten om en pelsfri fremtid for det ikoniske merket.

Men til tross for at pelsens posisjon daler blant forbrukerne, er ikke dette reflektert i de politiske føringene her til lands. Etter press fra Venstre og KrF, skrinla Høyre og Frp planene om å fjerne dyrevern fra statsbudsjettet. Men de vil fortsatt øke støtten til pelsdyroppdrett med to millioner av skattebetalerens kroner.

I Norge blir over én million rev og mink holdt innesperret livet gjennom i små nettingbur. De fleste forstår intuitivt at et levende vesen umulig kan få sine instinkter og naturlige behov tilfredsstilt på denne måten. Ikke minst aktive rovdyr som rev og mink. De kan rett og slett miste forstanden, og som i sølvrevens tilfelle, skadebite og drepe sine egne valper. Mulighetene for å oppnå god og anstendig dyrevelferd for pelsdyrene er totalt annerledes enn for vanlige husdyr. Derfor er dette den eneste formen for dyrehold som Dyrevernalliansen ønsker å avvikle.

Så til alle dere der ute i vinterkulden: fortsett å bruke forbrukermakten din! Dere er vitnesbyrd på at jo mer man vet, jo bedre gjør man. Så kan vi bare håpe på at politikerne snart følger etter, også her i landet.