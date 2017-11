– LVO et unikt samspilltilbud som må bevares og videreutvikles

Meninger

I budsjettforslaget fra Nordland fylkeskommune for 2017 og kommende periode er støtten til Lofoten og Vesterålen Orkesterforening (LVO) foreslått fjernet. Dette vil få alvorlige konsekvenser for musikk og kulturlivet i nordfylket. Pengene inngår i et spleiselag mellom fylkeskommunen og kommunene i Lofoten og Vesterålen som gjensidig forutsetter tilskudd fra hverandre for å drive orkesteret. Faller fylkesstøtten bort, vil orkesteret ramle sammen som et korthus.

Styrelederen slår alarm: – Øyrikets symfoniorkester er truet Fylkesrådet i Nordland har innstilt på at Lofoten og Vesterålen Orkesterforening (LVO) ikke får støtte til videre drift. Fylkestinget avgjør i begynnelsen av desember om de vil bevilge 300 000 kroner til drift av orkesteret.

I over 40 år har de ni kommunene i Lofoten og Vesterålen møttes til samspill gjennom LVO. Historien viser at dette er et helt unikt samspilltilbud som må bevares og videreutvikles – og som er så spesielt at det ikke eksisterer noe annet sted i Norge.

Våre elever, fra nybegynner og opp til viderekommende nivå, har gjennom Lofoten og Vesterålen Orkesterforening fått muligheten til å spille sammen med profesjonelle musikere. Orkesteret har fungert som en fantastisk opplæringsarena på et nivå som hver kulturskole alene ikke kan klare. Dette er en modell for distriktsutvikling som fylkeskommunen bør være stolt av å beskytte. Samspillet mellom profesjonelle musikere og amatører, samt repertoaret de får kjennskap til, er en viktig inspirasjonskilde for de unges videre utvikling som fremtidige musikere og musikkelskere.

En fjerning av støtten til Lofoten og Vesterålen Orkesterforening vil bety et fattigere tilbud til våre elever. Vi som kulturskolerektorer i regionen og leder for musikklinja på Sortland vil si et kraftig NEI til dette.

Vi sier JA til å beholde et levende orkester som gir kunnskap og motivasjon til våre elever, og som samtidig tilbyr fremføring av musikk som innbyggerne i vår region gjennom Lofoten og Vesterålen Orkesterforening får tilgang til i sitt nærmiljø.