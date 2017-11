– Mye nytt fra forsvarsministeren

Meninger

På første side i Andøyposten 28. november 2017 står følgende med feite typer: «Intet nytt fra Bakke-Jensen».

Det er jeg helt uenig i.

Faktum er at Stortinget 15. november 2016 vedtok å legge ned Andøya Flystasjon.



Under forsvarsminister Frank Bakke-Jensens besøk på Andøya 28. november 2017, opplyste han at Banak (Lakselv), Bardufoss og Andøya flystasjoner skulle være i beredskap - og derved operative - noe som absolutt er en nyhet.



Dette harmonerer overhode ikke med vedtaket som Stortinget gjorde for ett år siden, og som har satt hele kommunen i fritt fall. De har vedtatt nedlegging. Det er, slik jeg forstår ordlyden, noe annet enn å være operativ!

Vi har noe som heter informasjonsberedskap og psykososial folkeopplysning.



Som kjent vil iverksettelse av stortingsvedtaket bety milliontap på boligeiendommer/forretningseiendommer, en gjeld som vil henge med familiene resten av livet. Ca 500 arbeidsplasser direkte/inndirekte vil gå tapt. Tilsvarende tap i Oslo ville være ca 50 000 - altså en nasjonal katastrofe, noe Stortinget aldri hadde tort å kjøre de mange familiene ut i.

Men slik kan Høyre, AP og FRP tillate seg å herse med Andøy-samfunnet, med argumentasjon om at dette vedtaket vil gi Norge et bedre forsvar.

Når vi nå hører at flystasjonen fortsatt skal være operativ, samtidig som Stortinget har vedtatt å legge den ned, må vi som bor her i Herrens navn forvente anstendig informasjon om hva som skjer!

Kan folket f eks sikres med luftvern?

Vi skal jo fortsatt ha høysensitive forsvarsanlegg som nærmeste nabo.