– Forbud mot bemanningsbransjen er svaret

Meninger

At man unngår permitteringer og oppsigelser ved å bruke innleie er det reneste sludder. Konjunktursvingninger forsvinner jo ikke bare fordi man åpner for å bruke løsarbeidere. Det man egentlig gjør er å kalle permitteringer for noe annet, slik at regninga for midlertidig arbeidsmangel kan lures over på arbeidsfolket. I motsetning til hva statsråden hevder er det faktisk en stor fordel å bli permittert når markedet svinger, for da har man rett på lønn de første 10 dagene og etter 3 karensdager får man dagpenger. Løsarbeiderne derimot står uten inntekt.

– Derfor er forbud ikke svaret Regjeringen ønsker en presisering av begrepet "fast ansettelse" i arbeidsmiljøloven, skriver Anniken Hauglie i dette leserinnlegget.

Å snakke om legitime behov for fleksibilitet i byggebransjen er å kaste blår i øynene på de som har sett faste arbeidsplasser bli erstattet av et B-lag på minstelønn uten stillingsvern. Når store byggeprosjekt gjennomføres av entreprenører som knapt har en eneste egen fagarbeider i sving er det direkte respektløst å antyde at dette dreier seg om “å ta toppene”. Vi bygningsarbeidere er kanskje ikke så gode med tall, men vi kan med selvsyn konstatere at omfanget er langt større enn 1,5-2 %. Og vi merker når noen trår oss i pengboka.

Det forsøkes skapt et inntrykk av at løsarbeiderne aldri blir arbeidsledige, men at byråene bare sender de videre til neste arbeidsplass og således bidrar til mer effektiv ressursutnyttelse. En elegant teori, som dessverre har lite med virkeligheten å gjøre. Om det høres tilforlatelig ut bør man spørre seg: Dersom byråene er så effektive, hvorfor betaler de ikke lønn mellom oppdragene? Sannheten er at de er ikke særlig mye flinkere enn hva de tradisjonelle entreprenørene er, alle opplever med hvert sviktende ordretilgang, forskjellen ligger i at byråene velter alle kostnadene over på arbeidstakerne.

Det er også påfallende at man ikke så behovet for å ”presisere begrepet fast ansettelse” før etter Clockwork-dommen (hvor Bergen tingrett slo fast at løsarbeiderne: “mangler den forutsigbarhet med hensyn til arbeid og inntekt og det stillingsvern som kreves for å kategorisere et ansettelsesforhold som fast.”), og umiddelbart før et stortingsvalg hvor den negative utviklingen i deler av arbeidslivet opptok mange velgere.

Ser vi nærmere på “presiseringen” skjønner vi at det ikke dreier seg om å bedre forholdene for løsarbeiderne, men om å gi inntrykk av å vise handlekraft, samt legalisere de forhold tingretten mente strider mot prinsippet om faste ansettelser. I høringsbrevet fremgår hva statsråden mener en fast ansettelse skal være (mine kommentarer i parentes):

Etter departementets syn er det ikke hensiktsmessig å presisere konkrete størrelser for forutsigbarhet i loven. (Det trenger altså ikke være en full 100 % stilling)

Det vil måtte avtales en reell og konkret sikkerhet for arbeid, f. eks. en konkret stillingsandel. På den annen side vil ikke en angitt stillingsprosent være den eneste måten å oppfylle kravet om forutsigbarhet på. (Det trenger heller ikke oppgis hvor stor stillingsandelen eventuelt skal være)

Departementet ser ikke at det er grunnlag for å kreve at nøyaktig tidspunkt for arbeidsytelsen eller at en arbeidsplan må foreligge i alle tilfeller ved inngåelse av arbeidsavtalen, for at kravet om tilstrekkelig forutsigbarhet for arbeid må sies å være oppfylt. (Man trenger ikke oppgi når arbeidstaker skal jobbe, f.eks. om det er dagtid, kveldstid, helg, hvor ofte, osv.)

Departementet tar ikke sikte på å innføre en ny regel som innebærer forbud mot arbeidsavtaler uten bestemmelser om inntekt eller avtaler om varierende inntekt knyttet til arbeidsinnsats, f. eks. provisjonsbaserte arbeidsavtaler, trainee-avtaler eller avtaler om frivillig arbeid uten godtgjøring. (Man trenger ikke betale arbeidsfolket med penger, her er det visst bare fantasien som setter grenser).

Ovennevnte gjør selvsagt ikke situasjonen for løsarbeiderne bedre, snarere tvert imot; det blir mulig å kalle uforpliktende mikro-kontrakter for fast ansettelse. I praksis vil nok mange fortsatt jobbe døgnet på tamp (såkalt merarbeid), men faller de i unåde hos sjefen har de kanskje bare rett på en time eller to med arbeid og lønn i uka. Presiseringen gir jo heller ikke særlig mange klare svar, så det vil faktisk kunne bli vanskeligere å vinne fram i et eventuelt søksmål.

En kvote for antall innleide vil neppe ha annen effekt enn å skape advokatmat. Hvordan skal kvoten beregnes? Hvem skal håndheve reglene og hva skjer ved brudd? Jeg spår mye krangling ute på byggeplassene og flere unødvendige rettssaker om hva en fast ansettelse egentlig er.

Vi har prøvd en rekke ulike tiltak for å begrense de negative innvirkningene bemanningsbyråene har hatt på arbeidslivet vårt; alt fra allmenngjøringsvedtak, solidaransvar, likebehandlingsregler og kollektiv søksmålsrett. Hadde virkemidlene vært på plass før vi slapp bransjen løs hadde vi kanskje hatt en sjanse, men nå når nesa er borte er det for sent å snyte seg.

Høyre og Frp pleier å like forenklinger i regelverket, stort enklere enn et forbud blir det ikke. Om man likevel står på at en kvote er løsningen foreslår jeg at den settes til 0. Da blir ihvertfall reglene mulig å håndheve.